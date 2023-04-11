11.04.2023
20:15
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Православие
Священник благословил пекарей ЯХК, изготавливающих пасхальные куличи
11 апреля 2023 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа благочинный Городского округа, секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк) посетил Якутский хлебокомбинат и совершил молебен для сотрудников. Пекари хлебокомбината приступили к выпечке пасхальных куличей.
Благословение трудов пекарей накануне Пасхи совершается ежегодно, сообщает тгк Якутия Православная.
Фото: тгк Якутия православная
Источник: тгк Якутия православная
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