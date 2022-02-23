23.02.2022
18:37
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Якутия

«Своих не бросаем»: в Якутии поддержали ДНР и ЛНР

В Мирном состоялась акция » Своих не бросаем» в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 23 февраля, автоколонна, украшенная флагами Российской Федерации, проехала по значимым местам алмазной столицы. Автопробеги в поддержку решения Владимира Путина проходят во многих регионах России. 

Фото: https://www.instagram.com/amomirny/
Источник: https://www.instagram.com/amomirny/
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