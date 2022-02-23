«Своих не бросаем»: в Якутии поддержали ДНР и ЛНР

В Мирном состоялась акция » Своих не бросаем» в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 23 февраля, автоколонна, украшенная флагами Российской Федерации, проехала по значимым местам алмазной столицы. Автопробеги в поддержку решения Владимира Путина проходят во многих регионах России. View this post on Instagram A post shared by МО "Мирнинский район" (@amomirny)

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