Своих не бросаем: Евгений Григорьев встретился с семьями участников СВО

В Сайсарском округе прошла встреча Евгения Григорьева с семьями участников СВО

12 апреля глава города Якутска Евгений Григорьев провел встречу с семьями участников специальной военной операции, проживающими в Сайсарском округе.

На встрече также присутствовали прокурор города Якутска Антон Николенко, уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев, начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска Мария Петрова, руководитель городского Центра поддержки участников СВО и их семей Туйара Колесова, руководитель Управы Сайсарского округа Владимир Слепцов, представители медицинских учреждений.

Мероприятие организовано повторно, с целью выяснить, какие вопросы остались нерешенными, возникли ли новые с момента последней встречи.

Глава города Якутска Евгений Григорьев ещё раз напомнил о существующих социальных мерах, направленных на поддержку семей участников СВО, и о работе городского Центра поддержки. Евгений Григорьев рассказал о сборе денежных средств в Якутский городской благотворительный фонд «Победа» для поддержки участников СВО и помощи их семьям. Из средств фонда формируется гуманитарная помощь, закупка и доставка экипировки, специальных технических средств, а также предметов воинского быта военнослужащим.

Члены семей участников СВО интересовались подачей заявок на запись детей в летние лагеря. Начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска Мария Петрова сообщила, что распределение детей участников СВО будет по детским загородным оздоровительным лагерям только на территории города Якутска в такие, как «Сосновый бор», «Энергетик», «Кэскил», «Радуга», «Бинго», «Родничок», «Спутник». По личным заявлениям родителей (законных представителей), Управлением образования сформирован список детей участников СВО. В обязательном порядке рассматривают заявления, поданные через МФЦ, по ним также предоставляются бесплатные путевки.

Прозвучал вопрос о проезде военнослужащего, прибывающего в отпуск. Рабочая группа разъяснила, что военнослужащим оплачивается проезд за счет государства. При покупке авиабилета необходимо предъявить в кассе военный билет или же военнослужащий может приехать за свой счет, а потраченные средства возместят при возвращении в войсковую часть.

На встрече также поднимали вопросы о предоставлении земельных участков под СОТ семьям военнослужащих. Глава города пояснил, что для получения дачного земельного участка размером 6 соток, обязательно нужна городская прописка и документ, подтверждающий то, что участник СВО призван из Якутского городского военкомата на начало мобилизации. На текущий момент созданы инициативные группы из числа семей военнослужащих по территориальным округам.

Руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев отметил, что родителям военнослужащих предоставляется санаторно-курортное лечение один раз в три года в сумме до 60 тысяч рублей не только на территории РС (Я), но и в пределах РФ.

Кроме того, участники мероприятия задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, реабилитации, в том числе о восстановлении физического, психологического состояния здоровья военнослужащих.

После обсуждения вопросов глава города Якутска Евгений Григорьев пояснил, что все обращения, жалобы приняты во внимание — их вносят в протокол заседания и будут отрабатывать в кратчайшие сроки.

Напомним, семьи и родственники участников специальной военной операции могут обратиться за юридической, психологической, информационной, волонтерской и иной помощью в Центр поддержки семей военнослужащих г. Якутска, который находится по адресу: ул. Курашова, 1/1, или по телефонам: 40-88-70 и 8914-110-60-20.

Также горожане могут обратиться в Республиканский психологический центр по ул. Курашова, 36 или по телефонам: 8-800-100-35-50, 8-800-200-01-22.

Телефоны службы психологической поддержки Якутии: 122 (добавочная цифра 2) и 31-91-09.