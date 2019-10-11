Своевременная прививка от гриппа защитит от опасного заболевания

Управление здравоохранения города Якутска напоминает, что самым надёжным и эффективным средством профилактики гриппа по-прежнему остаётся своевременно сделанная прививка. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21 марта 2014 года, вакцинация против гриппа является обязательной для детей с 6 месяцев, школьников 1-11 классов и работников образовательных организаций.

Как сообщила главный специалист по санитарно-эпидемиологической работе ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения г. Якутска при Министерстве здравоохранения РС (Я)» Ирина Стручкова, за эпидемический сезон 2018-2019 годов диагноз грипп, подтвержденный лабораторным методом, был зарегистрирован у 589 человек, из них 121 детей. Случаев заболевания гриппом среди привитых против гриппа не зарегистрировано.

В предэпидемический период эпидсезона 2018-2019 годов за счет федерального бюджета подведомственными медицинскими организациями города Якутска за отчетный период всего привито от гриппа 95 910 человек при плане 148 940 человек, что составило 64,3 % от плана профилактических прививок против гриппа. В том числе привито детского населения до 18 лет 44863 человек, при плане 72 903 – это 61,5 %, взрослого населения — 51047 человек при плане 76 037 человек — 67,1 %.

Вирус гриппа ежегодно становится все сильней и опасней, сегодня этот недуг стоит третьим в списке самых опасных инфекционных заболеваний. Управление здравоохранения города Якутска обращается к горожанам, в особенности к родителям, что только вакцинацияявляетсясамым эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Вот уже более 10 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины против этой инфекции. Вакцинация особенно важна для людей из групп повышенного риска развития серьезных осложнений гриппа, а также для людей, живущих вместе с людьми из групп высокого риска.

Анализ эпидемиологических и лабораторных данных показал, что в целом эпидсезон гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. в городе Якутске и его пригородах характеризовался вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения, длительностью эпидемического подъёма заболеваемости, смешанной этиологией возбудителей с широким распространением и высокой активностью вирусов гриппа А с преобладанием вирусов гриппа A(H 3 N 2 ).

Продолжается вакцинация населения Якутска, прививочные бригады подведомственных медицинских организаций по плану выезжают по всем детским садам, школам, организациям и предприятиям Якутска и пригородов. Медлить с решением о вакцинации нельзя. Чтобы вакцина дала максимально положительный результат, не стоит откладывать до наступления сезона простуд. Организм должен успеть сформировать иммунитет к заболеванию, а на это в среднем потребуется две недели.

Своевременно проведенная прививка от гриппа, поможет организму правильно реагировать на возбудитель болезни и сделает его менее восприимчивым. Вакцинация помогает снизить последствия заболевания, уменьшает риск появления осложнений и предотвращает его активное распространение. Обеспечьте защиту себе, своим близким и коллегам! Получите прививку против гриппа!