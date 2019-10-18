Своевременная поверка счетчиков газа поможет избежать лишних расходов

Периодическая поверка счетчиков обязательна для всех абонентов. Срок поверки указан в техническом паспорте счетчика и отсчитывается с момента его изготовления, а не приобретения или установки. Дата очередной поверки исчисляется от даты предыдущей поверки прибора счетчика и не зависит от даты установки счетчика. Этот срок может составлять от 5 до 12 лет.

После нескольких лет работы газовый счетчик может допускать погрешности и неправильно учитывать объем потребленного газа, как в меньшую, так и в большую сторону. Услуга поверки, демонтаж и монтаж счетчика на поверку и после неё, оплачиваются абонентом, который несет ответственность за его работоспособность и правильность работы. В случае несвоевременной поверки прибора учета газа, абоненту придется платить за «голубое топливо» по действующим нормативам потребления природного газа.

Напоминаем, что поставщик газа не обязан информировать абонента об окончании срока поверки — законодательством это не предусмотрено. Однако для удобства абонентов компания отслеживает межповерочный интервал и напоминание о проведении этой процедуры размещается в платежной квитанции. Решение о том проводить ли поверку счетчика или заменить его на новый, принимает сам потребитель.