Своевременная оплата услуг Водоканала позволит избежать накопления долгов

АО «Водоканал» напоминает о том, что согласно Жилищному кодексу РФ плату за ЖКУ необходимо вносить до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Своевременная оплата позволит избежать накопления долгов и начисления пени.

Оплатить услуги АО «Водоканал» за холодную воду и водоотведение, можно не выходя из дома, по номеру лицевого счета:

На сайте АО «Водоканал» vodokanal-ykt.ru;

В мобильном приложении АО «Водоканал»;

Через Сбербанк — онлайн по QR-КОДУ;

На портал e-yakutia.ru;

В мобильном приложении “Квартплата+”.

Кроме того, оплата принимается: