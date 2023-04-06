Своевременная оплата услуг Водоканала позволит избежать накопления долгов
АО «Водоканал» напоминает о том, что согласно Жилищному кодексу РФ плату за ЖКУ необходимо вносить до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Своевременная оплата позволит избежать накопления долгов и начисления пени.
Оплатить услуги АО «Водоканал» за холодную воду и водоотведение, можно не выходя из дома, по номеру лицевого счета:
- На сайте АО «Водоканал» vodokanal-ykt.ru;
- В мобильном приложении АО «Водоканал»;
- Через Сбербанк — онлайн по QR-КОДУ;
- На портал e-yakutia.ru;
- В мобильном приложении “Квартплата+”.
Кроме того, оплата принимается:
- в пунктах платежей ДЭК Якутскэнергосбыт;
- в Центрах обслуживания населения по адресам:
- Орджоникидзе, 50 (пункт приема платежей) (с пн-пт с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 сб, воскр-вых);
- Можайского, 27 (с пн-пт с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00 воскр-вых);
- пр. Ленина, 17 (с пн-пт с 09-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 в сб с 10-00 до 17-30 воскр-вых);
- ул. Чиряева, 5, (с пн-пт с 09-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 в сб с 09-00 до 15-00 обед с 13-00 до 14-00 воскр-вых);
- пр. Ленина, 56 (частный сектор) т. 507-249 (с пн-пт с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 в сб с 10-00 до 15-00 воскр-вых).
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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