Сводка пожаров в Якутии

Информация о пожарах, произошедших за сутки на территории Республики Саха (Якутия)

02 июня 2021 г. в 03:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строение по ул. Чусовского, 25 А в г. Нюрба. На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены стены гигиенического строения на площади 7 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

02 июня 2021 г. в 11:14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит кровля строительного балка по ул. Ефимова, 14 п. Белая гора Абыйского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 15 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

02 июня 2021 г. в 11:17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит стог сена по ул. Рабочая 19, с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел стог сена. В результате пожара огнем поврежден стог сена на площади 12 кв.м. Благодаря слаженным и профессиональным действия огнеборцев спасен коровник. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

02 июня 2021 г. в 13:55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит забор по ул. Мархинская, 33 в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел забор участка. В результате пожара огнем поврежден забор на площади 8 п.м., горение мусора на площади 10 кв.м.. Благодаря слаженным и профессиональным действия огнеборцев спасен частный дом. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнём, виновные лица устанавливаются. ущерба нет. На ликвидацию пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

02 июня 2021 г. в 14:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на Покровском тракте 7км в г.Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден дым из гаража. В результате пожара огнем поврежден утеплитель стены в котельной и горение травы на общей площади 17 кв.м. Причина- неосторожное обращение с огнем, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

02 июня 2021 г. в пожарно-спасательную службу поступило 8 сообщений о горении травы и мусора: горение травы на 202 мкрн, горение мусора на ул.Мархинская, горение травы на ул.Ново-Карьерная, горение мусора и травы на ул.Некрасова, горение травы на ул.Билибина в г.Якутск; горение мусора в с.Сунтар Сунтарского района; трава на ул.Ардасенова в г.Среднеколымск; горение травы в с.Мындагай Чурапчинского района, на общей площади 323 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 27 человек личного состава и 6 единиц техники.