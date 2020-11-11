Сводка пожаров в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 ноября 2020 г. в 07.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже в мкр. Черемушки с.Сасыр Момского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри и снегоход по всей площади на 30 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 ноября 2020 г. в 16.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Таллан Бюрэ с.Бютяй-Юрдя Намского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден потолок на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен дом.

10 ноября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора на улице Ойунского, на улице Ногина, Покровский тракт 7 км, в с. Тулагино на ул. Механизаторов в Якутске. В результате пожара произошло горение мусора на общей площади 14 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!