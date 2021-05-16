Сводка по COVID-19 на 16 мая

Республиканский оперштаб сообщает, что на 16.05.2021 г. выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции.

— г. Якутск – 65 случаев;

— Мегино-Кангаласский район — 21 случай;

— Нерюнгринский, Кобяйский районы — по 4 случая;

— Усть-Алданский район — 3 случая;

— Ленский, Намский, Чурапчинский районы — по 2 случая;

— Алданский, Вилюйский, Горный районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 035 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 083 621 тест.

По состоянию на 16.05.2021 г. в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию 120 829 человек, в том числе 30 858 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили 100 010 человек, в том числе 24 172

человека старше 60 лет. Использовано 88,9 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.