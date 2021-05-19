Сводка о лесных пожарах в Якутии

На территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 1 лесного пожара на общей площади пройденной огнем 17,0 га, расположенного на территории Сунтарского района Якутии. На сегодняшний день возгорание локализовано. За прошедшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров общей площадью 283,5 га на территории 7 районов (Амгинского-1, Горного-1, Нюрбинского-6, Верхневилюйского-3, Усть-Алданского-1, Усть-Майского-1, Сунтарского-1). На тушении лесного пожара задействовано 11 человек и 2 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда и на землях ООПТ зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 689,0 га.

На территории пяти районов введен особый противопожарный режим: Оймяконский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский и Верхневилюйский.