Свиной грипп широко распространяется в Якутии!

В Якутии активно распространяется свиной грипп, который преобладает среди циркулирующих сегодня респираторных вирусов. Им продолжают болеть в Якутске. Штамм H1N1 обнаружен также в 23 районах республики, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего за неделю в Якутии зарегистрировано более 12 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, на вирусы гриппа с доминированием свиного гриппа приходится 79%. Почти все заразившиеся (98%) не были привиты.

В регионе не зафиксированы летальные случаи свиного гриппа, но он может давать очень серьёзные состояния и осложнения. Какие — смотрите в инфографике ЯСИА ниже.