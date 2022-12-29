29.12.2022
20:35
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Якутия
Свиной грипп широко распространяется в Якутии!
В Якутии активно распространяется свиной грипп, который преобладает среди циркулирующих сегодня респираторных вирусов. Им продолжают болеть в Якутске. Штамм H1N1 обнаружен также в 23 районах республики, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего за неделю в Якутии зарегистрировано более 12 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, на вирусы гриппа с доминированием свиного гриппа приходится 79%. Почти все заразившиеся (98%) не были привиты.
В регионе не зафиксированы летальные случаи свиного гриппа, но он может давать очень серьёзные состояния и осложнения. Какие — смотрите в инфографике ЯСИА ниже.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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