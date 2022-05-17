СВФУ: выпускники-нефтяники работают в ведущих компаниях России

Направление подготовки «Нефтегазовое дело» геологоразведочного факультета является одним из самых востребованных в Северо-Восточном федеральном университете. В этом году учебное подразделение готово принять по направлению 30 студентов на бюджетные места.

Нефтегазовому делу обучают на кафедре недропользования, в которой также реализуются образовательные программы «Нефтегазовые техника и технологии» и «Технология геологической разведки». «Одним из главных преимуществ обучения являются оплачиваемые производственные практики – такая возможность есть не во всех направлениях. Студенты проходят ее в ведущих геологоразведочных и нефтегазовых компаниях Якутии. Большинство выпускников трудоустраиваются в те компании, где ранее проходили практику. В связи с этим у будущих специалистов проблем с трудоустройством практически нет. Нефтегазовое дело – престижная отрасль, тем более компании заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, поэтому они всячески поддерживают факультет и студентов», – рассказывает заведующий кафедрой Николай Тимофеев.

Он отметил, что кафедра стремится создать комфортную среду для студентов, которая позволит обеспечить высокое качество образования, развитие научно-исследовательской деятельности и взаимодействие с работодателями. Поэтому ежегодно обновляется материально-техническая база кафедры. Например, работает лаборатория технологии бурения и капитального ремонта нефтегазовых скважин АМТ, которая является уникальной, подчеркнул Николай Тимофеев. Студенты знакомятся с производственным процессом, который полностью имитирует происходящее при бурении и добыче нефтегазовых скважин, в лаборатории капитального ремонта они проводят ремонтные работы.

Также функционирует мультимедийная аудитория ПАО «Газпром». Компания приобрела оборудование для проведения дистанционного обучения, защит производственных практик и выпускных квалификационных работ студентов с привлечением специалистов из производства. В аудитории создали макетный кабинет для ознакомления студентов с принципами работы магистрального трубопровода, компрессорной станции, нефтеперерабатывающего завода, буровой установки.

Факультет сотрудничает с крупными геологоразведочными и нефтегазовыми предприятиями – как с российскими, так и региональными: ПАО «Газпром», НК «Роснефть», АК «АЛРОСА» (ПАО), Иркутская нефтяная компания, АО «РНГ», ООО «Русская буровая компания», ПАО «ЯТЭК», АО «Саханефтегазсбыт» и другими.

Студентка четвертого курса Елизавета Данилова дала несколько советов будущим студентам. В начале обучения их ожидают ознакомительные поездки по производственным объектам. Благодаря этому они будут иметь небольшое представление о нефтегазовой отрасли, говорит она: «Нужно быть готовым к тому, что производственная практика будет проходить в другом городе. Бывает сложно адаптироваться в непривычной среде, но это довольно быстро проходит и человек уже вливается в рабочий процесс».

Также она рекомендует использовать тайм-менеджмент – это поможет успевать в учебе. «Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, нужно иметь сильное портфолио. Поэтому во время учебы я советую обратить внимание на научную деятельность. Это позволит глубже изучить свое направление, а также увеличит ценность выпускника как специалиста, так как работодатели или комиссия по приему в магистратуру смотрят чаще всего на портфолио», – резюмирует Елизавета Данилова.