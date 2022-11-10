СВФУ: студенческая лига мас-рестлинга создана в России

В рамках первых открытых Всероссийских соревнований среди студентов, которые проходят 9-11 ноября в Санкт-Петербурге, состоялось официальное подписание соглашения о создании студенческой спортивной лиги мас-рестлинга. Одним из инициаторов создания лиги выступает Северо-Восточный федеральный университет.

«Сегодня мы подписали соглашение о создании студенческой спортивной лиги мас-рестлинга. Считаю, что лига очень важна для развития мас-рестлинга: спорт объединяет, создаются сообщества спортсменов, тренеров, судей. Кроме того, согласно приказу Минобрнауки России, более 85% обучающихся должны систематически заниматься спортом. На сегодняшний день СВФУ достиг таких показателей, мы стремимся увеличить количество причастных к спорту студентов и в ряде других вузов по всей стране. В нашем университете функционирует кафедра мас-рестлинга, которая совершенствует систему методики преподавания и дает взглянуть на развитие национальных видов спорта с научной точки зрения», – прокомментировал Анатолий Николаев.

Организаторами первых открытых всероссийских соревнований среди студентов проведена колоссальная работа для столь крупного спортивного события, подчеркнул ректор: «Мы намерены повышать престиж мас-рестлинга на федеральном и международных уровнях. Общими усилиями планируем проводить всероссийские и международные чемпионаты среди студентов поэтапно – начиная с собственных турниров в вузах и федеральных округах. Планы по развитию студенческого спорта закреплены в Межотраслевой программе развития студенческого спорта до 2024 года. Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по основным направлениям физкультурно-спортивной работы с обучающимися».

«Мас-рестлинг развивается со смыслом. Это можно видеть, начиная с художественных фильмов, которые про этот вид спорта снимаются, и заканчивая продвижением на международной спортивной арене. Мы со своей стороны как организация, которая занимается продвижением студенческого спорта, естественно, гостеприимно ждем мас-рестлинг в студенческую спортивную семью и готовы поддерживать», – сказал советник министра спорта РФ, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза Роман Ольховский.

Потенциал лиги для вида спорта намного интересен: побуждает университет на регулярной основе развивать этот спорт, сборную команду и заинтересованных студентов, подчеркнул Роман Ольховский: «Сегодня мы заключаем соглашение о намерениях с учредителями, дальше будет вестись работа о регистрации лиги в юстиции как самостоятельного субъекта. Мы ожидаем, что проведение туров лиги стартует в новом учебном году».

«Мас-рестлинг с каждым годом завоевывает сердца огромного числа людей по всему миру – несет миссию проводника высоких принципов, гуманизма, добрососедства, присущих большому спорту. Уверенное продвижение этого вида спорта дает нам все надежды на достижение главной цели – включение в программу олимпийских игр. В состав Международной Федерации мас-рестлинга входят более 50 национальных федераций, в России – свыше 50 регионов занимаются этим спортом. Это результат системной работы Всероссийской Федерации мас-рестлинга, Министерства спорта России и правительства Якутии», – отметил президент Всероссийской Федерации мас-рестлинга Михаил Гуляев.

Справка:

Соглашение о создании Ассоциации «Студенческая лига мас-рестлинга» подписано между СВФУ, Всероссийской федерацией мас-рестлинга и Российским студенческим спортивным союзом.