СВФУ сообщил о готовности принять студентов из ДНР и ЛНР

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев сообщил в своем Инстаграм о готовности вуза принять студентов из Донецкой и Луганской народных республик а также российских студентов, столкнувшихся с неожиданными и несправедливыми трудностями в ряде зарубежных стран.

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова!

Мы как один из десяти федеральных университетов должны не только держать высокую планку отечественного высшего образования, но и быть оплотом выполнения геостратегических задач, стоящих перед ведущими вузами нашей страны. Я обращаюсь к коллегам с просьбой поддержать студентов и жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также российских студентов, столкнувшихся с неожиданными и несправедливыми трудностями в ряде зарубежных стран. Наш университет, как и многие вузы России, готов принять всех, кто остался без возможности продолжить обучение, и предоставить им качественное образование. Об этом мы говорили на минувшем заседании Российского Союза ректоров и обратились к коллегам с открытым письмом. Университетское сообщество обязано сохранить и развивать традиции отечественного образования на внутрироссийском и международном научно-образовательном пространстве.

Сейчас нам всем важно оставаться едиными, не поддаваться на провокации, посвятить больше времени учебе, семье, близким и друзьям. В целях психологической помощи в СВФУ работает горячая линия @psycenter_svfu по номеру 49-67-81. Кроме этого, для иностранных студентов создан Telegram-бот Минобрнауки РФ @inostranets_v_RF_bot