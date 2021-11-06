СВФУ принял свое решение по студентам

Северо-Восточный федеральный университет продолжит обучение студентов в дистанционном формате и после завершения нерабочих дней 8 ноября, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

«СВФУ принял решение о том, что он продолжит обучение пока что в дистанционном режиме по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ», – сказал он.

С понедельника все школы, детсады и учреждения дополнительного образования начнут работу в очном режиме. При этом главы районов с учетом эпидситуации могут принимать решение о введении дистанционного обучения или других мер.