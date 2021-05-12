СВФУ принял решение по дистанционному обучению

SakhaLife.ru.

Университет переводит студентов-гуманитариев на дистанционное обучение.

Соответствующий приказ об этом 11 мая подписал ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий НИКОЛАЕВ. Перевод на онлайн-обучение обусловлен ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Якутске и ряде районов республики.



Ранее оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 рекомендовал всем вузам республики перейти на дистанционный формат обучения.

«Организовать учебный процесс с 12 мая 2021 года для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования института зарубежной филологии и регионоведения, института психологии, исторического факультета, института языков и культуры Северо-Востока РФ, педагогического института, филологического факультета, финансово-экономического института, юридического факультета, за исключением обучающихся выпускных курсов, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в приказе.

У студентов, которые продолжат учебу в традиционной форме, лекционные занятия также будут проходить онлайн.

«Для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования автодорожного факультета, горного института, геолого-разведочного факультета, института естественных наук, института математики и информатики, инженерно-технического института, института физической культуры и спорта, медицинского института, физико-технического института, колледжа инфраструктурных технологий проведение лекционных занятий на режим работы в электронно-информационной образовательной среде с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – написано в документе.

Лабораторные и практические занятия будут проходить малыми группами с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса. Также в приказе есть пункты касательно организации практик и государственной итоговой аттестации.