СВФУ попал в число лучших вузов мира по медицинским наукам

Рейтинговое агентство Round University Ranking опубликовало предметный рейтинг вузов мира по медицинским наукам. Северо-Восточный федеральный университет в российском сегменте международного глобального рейтинга RUR занял четвертое место среди образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации.

20 сентября агентство направило результаты предметных рейтингов Round University Ranking, где СВФУ занял четвертое место в России и 326 место в мире по медицинским наукам. По наукам о жизни университет находится на 29 месте в России и 576 в мире.

Директор Медицинского института СВФУ Николай Гоголев, комментируя результаты рейтинга, сказал: «Основной нашей сильной стороной является сформированный на протяжении 65 лет истории университета крепкий, творческий коллектив медицинского института в содружестве с развивающимся здравоохранением Якутии и России. Это признание работы многих поколений исследователей и медиков-практиков Якутии».

Международный рейтинг университетов RUR создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства.

В мае 2021 года вышел общий рейтинг RUR, в котором Северо-Восточный федеральный университет занял 615-е место в мире и 26 место в России.