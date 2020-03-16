СВФУ перевел студентов на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов с использованием цифровых образовательных технологий вне места нахождения организаций связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции. Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев отметил, что университет готов к онлайн-обучению.

В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для студентов, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану, организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

16 марта ректор СВФУ Анатолий Николаев провел рабочее совещание по вопросу приостановки занятий до конца марта для организации учебного процесса в онлайн-режиме. «Подготовим приказ: если есть необходимость, продлим количество учебных дней или перенесем часть практических занятий на осень. Полный переход на онлайн-обучение – новый формат. На данный момент все учебные программы загружены в систему MOODLE. Мы планировали переход на индивидуальную траекторию каждого студента со следующего года, в этом направлении проходят апробации. Для СВФУ важен не только перевод на онлайн-обучение, но и контроль качества знаний», – сказал ректор.

СВФУ в быстром режиме должен перестроить всю систему обучения студентов по образовательной части, учесть все нюансы доступа к учебным корпусам. Конференции и занятия будут проводиться с использованием видеотехнологий. Все массовые мероприятия отменены, по мере возможности они будут проводиться в онлайн-режиме, часть мероприятий перенесли на осень. Кроме того, готовится приказ об ограничении командировок, а кураторов и управление студенческим развитием СВФУ уведомили, чтобы они контролировали свободное время студентов. «Особое внимание уделяем иностранным студентам и тем, кто находится на практике по индивидуальной траектории обучения в странах Евросоюза. Студенты, которые приехали из других стран, обязательно проходят медосмотр, находятся на двухнедельном карантине. Также ограничен приезд наших иностранных профессоров, научных сотрудников», – отметил Анатолий Николаев.

Проректор по цифровому развитию, директор департамента цифровых технологий Петр Иванов сообщил, что в СВФУ система электронного и дистанционного обучения позволяет студентам самостоятельно изучить разделы дисциплин с использованием учебно-методических и контрольно-измерительных материалов, доступных через корпоративную сеть и интернет. «В качестве основной платформы для реализации дистанционного обучения в СВФУ используется система управления обучением MOODLE, в которую интегрирована система проведения онлайн-обучения. Видеоконференции, вебинары, а также другие инструменты мониторинга обучения студентов будут использованы при анализе контроля качества знаний обучающихся. Доступ к учебно-методическим материалам в СЭДО СВФУ имеют все студенты университета через индивидуальные учетные записи», – сказал Петр Иванов.

В минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ.