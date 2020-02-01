СВФУ назвал своего лучшего выпускника

Северо-Восточный федеральный университет традиционно в Татьянин день называет лучших выпускников вуза. В этом году им стала заместитель председателя правительства Якутии, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации, заслуженный юрист республики, народный депутат IV, V созывов, выпускница юридического факультета Якутского государственного университета 1993 года Ольга БАЛАБКИНА.

Ольга Балабкина отметила, что эту награду она разделила бы с основателями юридического факультета. «Благодаря тому, что в далеком 1988 году они смогли стать единомышленниками и организовать этот процесс, мы сегодня имеем сильную юридическую школу. Я хочу обратиться ко всем присутствующим студентам: помните тех, кто дает вам знания, делится своим профессиональным опытом и непосредственно вводит в престижную профессию юриста, потому что они вкладывают в вас частичку своей души», – сказала лучшая выпускница вуза.

Торжественное объявление лучшего выпускника добрая традиция вуза с 2011 года. Почетное звание присуждается выпускнику, достигшему успехов на профессиональном поприще и внесшему вклад в развитие высшего образования.

В прошлом году обладателями звания стали доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института СВФУ Пальмира ПЕТРОВА, доктор филологических наук, профессор кафедры фольклора и культуры Института языков и культуры Северо-Востока РФ СВФУ Василий ИЛЛАРИОНОВ, доктор физико-математических наук, профессор Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Иннокентий ГОЛИКОВ.