СВФУ начал готовить высшие учебные заведения Якутии к большому конкурсу

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова начал готовить высшие учебные заведения республики к участию в конкурсе «Приоритет – 2030». Победители конкурса получат гранты на реализацию научных и образовательных проектов. Об этом в ходе встречи с главой республики рассказал ректор СВФУ им. М.К. Аммосова Анатолий Николаев.

«Мы, как участники данной программы, сейчас начали готовить другие высшие учебные заведения нашей республики к участию в большом конкурсе «Приоритет – 2030», который проходит среди университетов Дальнего Востока. Для этого 11 апреля мы запланировали проведение стратегической сессии с участием представителей других вузов республики. В этом вопросе мы сегодня получили поддержку главы республики Айсена Николаева», — поделился Анатолий Николаев.

По словам ректора, в прошлом году Северо-Восточный федеральный университет вошёл в программу стратегического академического лидерства ведущих вузов страны «Приоритет – 2030». Программа предполагает развитие СВФУ в формате «большого университета» – консорциума образовательных и научных организаций, институтов развития, предприятий реального сектора Северо-Востока России.

Глава региона Айсен Николаев подчеркнул важность участия университета в программе государственной поддержки лучших вузов страны. По итогам конкурсного отбора участники программы «Приоритет – 2030», в том числе Северо-Восточный федеральный университет, получат грантовую поддержку на реализацию востребованных научно-исследовательских, инновационных и образовательных проектов.

Ректор СВФУ также доложил о ходе работ по созданию на базе университета военного учебного центра, который станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учёбы. ВУЦ будет готовить студентов по двум военно-учётным специальностям, и выпускать командиров отделения и старших стрелков. В ходе встречи также были затронуты вопросы, связанные со строительством современного университетского кампуса для вузов республики и нового корпуса медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова.

«Надеемся, что при поддержке федерального центра, руководства и правительства нашей республики эти проекты будут реализованы в ближайшем будущем», — резюмировал по итогам встречи с главой республики Анатолий Николаев.

Напомним, что Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова входит в топ-10 ведущих федеральных вузов России. Это главный научный и образовательный центр системы высшего образования на Северо-Востоке страны.