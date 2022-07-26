СВФУ и библиотеки расскажут, как бесплатно обучиться и трудоустроиться

На базе централизованной библиотечной системы Якутска с 28 июля по 4 августа Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций «Open» СВФУ проведут дни открытых дверей по бесплатному обучению. Жители Якутии узнают о возможностях обучения востребованным специальностям и трудоустройства по федеральному проекту «Содействие занятости».

Обратившись в эти дни в три библиотеки Якутска, граждане смогут не только узнать больше о возможностях обучения, но и прямо на месте подать заявку на сайте «Работа в России» – именно через эту платформу ведется регистрация желающих пройти обучение. Благодаря нацпроекту бесплатное обучение по востребованным профессиям проходят те категории граждан, для которых это особенно актуально – мамы в декрете, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, молодежь до 35 лет и другие.

Дни открытых дверей состоятся в трех библиотеках: SMART на 203 мкр. (Ларионова, 12а), Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского (Федора Попова, 18), «Созвездие» (Мординова 21/1).

Институт «Open» СВФУ является региональным оператором проекта с 2021 года. За это время обучение успешно завершили 129 человек. Всего же по республике по нацпроекту «Демография» обучились 398 человек. Сейчас «Open» предлагает три программы: «Менеджмент в образовании», «Адаптивная физическая культура», «Предпринимательство». Программы компактные – по 144 часа первые две и 72 часа третья.

«Дни открытых дверей мы проводим впервые. Знания, которые мы предлагаем, будут востребованы у работодателей, и после обучения вы сможете найти работу. Например, курс «Предпринимательство» позволит вам начать собственный бизнес, уже понимая, как построены основные процессы, или избежать фатальных ошибок, если вы уже ведет свое дело. Мы записали совместный курс с опытным серийным предпринимателем – Ириной Матвеевой, которая запустила проекты Skintime, «Зеленый город» и другие. Без преувеличения, каждый наш курс – это краткая и полезная выжимка самого необходимого для успешного трудоустройства и ведения бизнеса», – комментирует директор института «Open» СВФУ Майя Курнева.

Справка:

«Содействие занятости» – федеральный проект, направленный на обучение отдельных категорий граждан актуальным и востребованным программам и повышению конкурентоспособности на рынке труда. Реализуется в рамках национального проекта «Демография». Подробная информация по телефону – 8914-27-45-866