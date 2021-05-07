Свежий выпуск журнала «ҮЙЭ» уже в продаже!

Каждый номер народного издания — это событие, встреча и прорыв. «ҮЙЭ» собрал интересные судьбы современников, которые вдохновляют каждого. Надеемся, они окрылят и Вас!

«Создадим Историю вместе!»

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