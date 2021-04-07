Свежий подкаст от Пудова: Развеивая мифы и тайны вечной мерзлоты

Сегодня нашим собеседником стал доктор географических наук, заместитель директора по науке Института мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова – Александр Николаевич Федоров.

Расставляя основные приоритеты науки о мерзлых породах, которыми богата наша республика, мы попытались донести базовые научные представления об уникальной работе якутских ученых.

В результатах их работы и совместной работе с ними заинтересовано большое сообщество мерзлотоведов всего мира, так как мерзлота занимает одну четвертую (¼) часть мировой суши, являясь источником глобальных климатических и иных процессов.

Существуют о мерзлоте мифы, стереотипы и заблуждения. В двух выпусках мы постараемся рассказать о них в доступной для широкого зрителя форме.