07.04.2021
15:45
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Культура
Свежий подкаст от Пудова: Развеивая мифы и тайны вечной мерзлоты
Сегодня нашим собеседником стал доктор географических наук, заместитель директора по науке Института мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова – Александр Николаевич Федоров.
Расставляя основные приоритеты науки о мерзлых породах, которыми богата наша республика, мы попытались донести базовые научные представления об уникальной работе якутских ученых.
В результатах их работы и совместной работе с ними заинтересовано большое сообщество мерзлотоведов всего мира, так как мерзлота занимает одну четвертую (¼) часть мировой суши, являясь источником глобальных климатических и иных процессов.
Существуют о мерзлоте мифы, стереотипы и заблуждения. В двух выпусках мы постараемся рассказать о них в доступной для широкого зрителя форме.
Фото: из личного архива А.Н. Федорова
Источник: Алексей Пудов
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Свежий подкаст от Пудова: Развеивая мифы и тайны вечной мерзлоты#Якутия
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