Свежий медиарейтинг зампредов правительства Якутии за май 2022 года от телеграм-канала Якутия 2100 По сравнению с апрельским рейтингом в ТОП-3 одно изменение. К. Бычков сменил М. Никифорова и занял третье место.

1. Дмитрий Садовников Медиаиндекс: 5706 Сообщений: 930 Вице-премьер курирует повестку природных ЧС. В мае закончился паводковый сезон и начался пожароопасный. В Якутию прибыл самолет-лаборатория Як-42Д и уже успел вызвать искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии.

2. Ольга Балабкина Медиаиндекс: 1636 Сообщений: 397 Якутия стала самым активным регионом Дальнего Востока по предложениям жителей на Форум «Сильные идеи для нового времени» 2022 года. Вице-премьер сообщила, что якутяне отправили 117 идей. На 24 мая в республику приехали 274 переселенца с Донбасса, более 30 уже получили работу.

3. Кирилл Бычков Медиаиндекс: 1264 Сообщений: 253 Зампред стал одним из основных спикеров конференции «Арктика — территория развития», проходившей в Якутске. Бычков рассказал, что республика готовит 6 мастер-планов городов и сел Якутии, а в Горном районе будет создано первое поселение нового типа. тгк @ykt2100