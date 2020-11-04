Свежие данные по коронавирусу в Якутии

Сегодня, 4 ноября, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 197 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске — 112 случаев. В Нерюнгринском районе — 9 случаев.

-Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы по 7 случаев;

-Намский и Олекминский районы по 6 случаев;

Амгинский, Оленекский и Таттинский районы по 5 случаев;

Горный, Усть-Алданский районы по 4 случая;

-Хангаласский район по 3 случая;

Усть-Майский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Аллаиховский и Оймяконский районы по 2 случая;

-Алданский, Верхнеколымский, Верхоянский, Кобяйский Среднеколымский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.



С понедельника при посещении поликлиник пациенты обязаны носить маски и перчатки.

За сутки лабораториями республики проведено 6 567 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 650 334 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 14434 случаев заболевания COVID-19, 155 случаев летального исхода.