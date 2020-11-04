Свежие данные по коронавирусу в Якутии
Сегодня, 4 ноября, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 197 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске — 112 случаев. В Нерюнгринском районе — 9 случаев.
-Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы по 7 случаев;
-Намский и Олекминский районы по 6 случаев;
Амгинский, Оленекский и Таттинский районы по 5 случаев;
Горный, Усть-Алданский районы по 4 случая;
-Хангаласский район по 3 случая;
Усть-Майский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Аллаиховский и Оймяконский районы по 2 случая;
-Алданский, Верхнеколымский, Верхоянский, Кобяйский Среднеколымский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
С понедельника при посещении поликлиник пациенты обязаны носить маски и перчатки.
За сутки лабораториями республики проведено 6 567 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 650 334 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 14434 случаев заболевания COVID-19, 155 случаев летального исхода.
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