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Светя другим, сгораю сам? Психолог о профессиональном выгорании

Потухшие глаза, опущенные плечи, взгляд мимо тебя, односложные ответы – думаю, и вам когда-нибудь да приходилось разочарованно выходить из кабинета врача, которого вы знали некогда полным сил и жизненной энергии. Печально, но рано или поздно, это происходит с каждым, кто в прямом смысле горит на работе. Возраст, семейное положение, стаж данной работы, по мнению психологов, никак не влияют на эмоциональное выгорание. 

Что думают о проблеме сами медики?

— Видеть чуть ли не каждый день, как умирают люди, не каждый сможет. Это все накладывает отпечаток на здоровье и настроение. Выдержать такой ритммогутнемногие.

— Когда я пришла на работу, поначалу всё уносила домой, переживала. Но с опытом пришло понимание, что работу нужно оставлять на работе.

— Нам, хирургам, нужно быть хладнокровными, нельзя, чтобы эмоции одолевали, голова должна оставаться всегда ясной, а рука твердой.

— Обрастаем с годами толстой кожей, нам надо быть немного черствоватыми что ли, уметь немного  абстрагироваться, потому что невозможно всех и все пропускать через себя…

— Я не умею беречь себя, работе отдаюсь полностью и с каждым своим пациентом умираю и возрождаюсь заново.. .

Хорошо это или плохо? О профессиональном выгорании медиков я  говорю с психологом, старшим преподавателем Института психологии Светланой  Федоровой. 

Светлана Владимировна, кто более всего подвержен эмоциональному выгоранию и почему это происходит?

— Сгорает только тот, кто способен гореть (!). Отдавая себя работе полностью, живя только ею, спасая других, хороший специалист, не получая удовлетворения или под давлением тех или иных жизненных обстоятельств,  в конце концов, теряет желание гореть на работе, а мы в результате теряем лучших врачей. Это очень серьезно, и руководству медицинских учреждений есть смысл над этим задуматься.

Обилие всевозможных отчетов, совещаний и заседаний, бесконечная работа с электронными документами выматывает, высасывает из человека энергию. Врача все больше заваливают рутинной работой, требования растут, как снежный ком. Если врач подрабатывает, дежурит по ночам, то нарушается еще и биологический фактор. Не успевая сделать все, что от него требуется, он рано приходит на работу, поздно уходит домой, плохо спит, берет кипу документов с собой, надеясь просмотреть их дома. Все наши гипертонии, гипотонии, сексоматика — это все симптомы выгорания.

Зачастую врач, прекрасно выполняющий свою работу, вместо слов благодарности и восхищения слышит выражение недовольства, с одной стороны – пациентов, с другой – руководства. Разве можно чувствовать себя хорошо, слыша кругом только жалобы и замечания, постоянно видя только больных и страдающих людей?! Постепенно теряется эмоциональная энергия, пропадает желание узнавать что-то новое, осваивать какие-либо знания и умения. А когда нами гордятся, нашу работу ценят, просто относятся по-доброму – это вдохновляет, дает силы. 

— А кто больше подвержен профессиональному выгоранию?

Гендерные особенности есть, конечно. Мужчины выгорают медленнее и у них симптомы менее выраженные, потому что мужчины реализуются в основном профессионально, женщины же выгорают быстрее, потому что они вынуждены и реализовываться в профессии, и быть мамами, и в семейном поле у них больше ответственности. Кроме того, женщины более беспокойные, эмоциональные. Если же говорить о профессиях, то это специалисты, больше всего сталкивающиеся с людскими проблемами: врачи, учителя, психологи. 

— С чего оно начинается, где тот порог, когда надо остановиться, задуматься?

— Развитию синдрома эмоционального выгорания, предшествует повышенная активность, когда человек с головой уходит в работу и забывает о собственных нуждах. После этого наступает первый признак — истощение. После отдыха признаки истощения уменьшаются, однако при возвращении к  работе, возобновляются. «Выгорание» подчас позволяет дозировать и экономно расходовать свои ресурсы. Врач, умеющий отстраняться от проблем своих пациентов, может оказаться более эффективным специалистом, чем тот, кто принимает боль каждого пациента, как свою собственную и в результате раньше «выгорает».

— В чем оно выражается? 

— Человек, сам того не замечая, на подсознательном уровне начинает экономить эмоции. А где можно их сэкономить? Или дома или на работе. Наиболее ответственные люди экономят эмоции дома, закрываются от самых близких людей. Перебор информации, перебор эмоций на работе, в результате – холод в отношениях в семье. Есть те, кто экономит эмоции на работе. Это нормальная реакция организма, человек пытается себя сберечь, но экономия эмоций выходит нам боком: либо семья распадается, либо не ладится работа.  

Многие врачи признаются, что и дома продолжают обсуждать рабочие проблемы, тем более, если вторая половинка тоже медик. 

— Это, наверное, неплохо, во-первых, просто лишний повод для общения, а во-вторых, полезно в профессиональном плане. 

Работать рядом с человеком, находящимся в стадии профессионального выгорания, я думаю, тяжело…

— Да, это, между прочим, еще и заразно. Человек, недовольный работой, заражает недовольством остальных членов коллектива.

— Стоит ли тогда «гореть» на работе?

— Конечно, можно не «гореть» на работе, но тогда может возникнуть недовольство собой как профессионалом, что в свою очередь может привести к депрессии, что тоже не лучше… 

— Где же выход?

— Либо поменять работу, либо научиться любить себя. Необходимо помнить, что работа — всего лишь часть жизни. Знание того, что синдром эмоционального выгорания фактически является не только и не столько личной проблемой, сколько проблемой профессии, должно помочь адекватно отнестись к появлению его симптомов и своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. Нужно научиться получать удовольствие от мелочей. Быть благодарным, настраивать себя на хорошее. Надо уметь отдыхать. Понять для себя: что для меня отдых? Что было бы хорошо моему организму? Научиться слушать свое тело. Посещать тренинги.  Любить, баловать себя. Нам очень не хватает телесных удовольствий (массаж, косметолог, баня). Медикам очень важно научиться исцелять не только других людей, но и себя, свою душу, заботиться о себе. Одним словом, радоваться каждому дню и просто получать удовольствие от всех граней жизни. Чтобы тебя окружали счастливые люди, надо самому быть счастливым!

— Спасибо, Светлана Владимировна.

Источник: Беседовала Зоя ИГНАТЬЕВА
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