Светская Москва приняла мистический «Иччи»

Накануне вечером в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера якутского фильма кинокомпании ArtDoydu и дистрибьютора CapellaFilm «ИЧЧИ».

Мистический хоррор рассказывает о семье, поселившейся в месте с загадочной историей, откуда из-за древнего проклятия когда-то ушли люди. Но столетия спустя вернулись. Однажды ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий.



Первой картину представила руководитель прокатной компании Capella Film Надежда Мотина, подчеркнув важность проката якутского кино. Затем съёмочную группу представили продюсер картины Мариана Сиэгэн и режиссер Костас Марсаан, для которых «Иччи» является вторым совместным фильмом.

Поддержать коллег и друзей пришли также Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Женя Малахова, DJ Грув, Птаха, Руслан Тагиев, Илья Глинников, Арина Данилова, Иван Пышненко и другие.