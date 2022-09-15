15.09.2022
06:39
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Светская хроника

Светская львица родила сына

Светская львица Майя Данилова благополучно в очередной раз стала мамой, сообщает тгк Pryanya Якутия. Родился сын весом 3940 кг. Поздравляем!

Фото: тгк Pryanya Якутия
Источник: тгк Pryanya Якутия
Один комментарий на «Светская львица родила сына»
  1. Александр 15.09.2022 07:33

    ОБЫЧНАЯ женщина данилова родила ребёнка (родила как и рожают все обычные женщины)…
    А львицы в основном живут в Африке да в зоопарках…

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