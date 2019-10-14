17 октября 2019 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает вас на вечер воспоминаний «Светлый образ Эньиэ», посвященный ко Дню Матери РС (Я). Анна Васильевна Курилова — мать юкагирского художника, народного художника РС (Я), заслуженного деятеля искусств РС(Я), почетного гражданина Нижнеколымского района Николая Николаевича Курилова.

Вечер воспоминаний «Светлый образ Эньиэ», посвященный памяти А.В. Куриловой состоится на фоне персональной выставки «И снова олени!» ее младшего сына — художника, журналиста и писателя Н.Н. Курилова. Будут представлены видео- и аудиозаписи, сделанные при жизни легендарной Матери.

Анна Курилова после смерти мужа кочевала с детьми по тундре. Несмотря на трудности, она создала в семье особую среду, благодаря которой три ее сына стали лидерами своего народа. «Наша мама – мыслитель от жизни. Иногда мне кажется, что философия тундровиков-юкагиров началась с нее. Любое ее высказывание, замечание – это сгусток народного знания, его древней философии, приобретенной мудростью этноса – современника, может быть, мамонта», — размышляет Николай Николаевич Курилов в своих воспоминаниях. Со светлой грустью он писал:

Прости, мама, я петь не умею, но о тебе стихи написал,

рассказ сочинил, картину написал.

И видят тебя и читают о тебе не десяток, а сотни неизвестных

Тебе людей, чтобы через образ твой светлый,

вспомнить о матери своей …

Мероприятие состоится 17 октября 2019 года в 16:00 в Выставочном зале НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдргаметалл). Вход для посетителей: 100 руб.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79