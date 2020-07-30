Светлой памяти Винокурова Иннокентия Иннокентьевича
40 дней как нет рядом с нами Иннокентия Иннокентьевича Винокурова, выдающегося сына северных народов, доктора медицинских наук, талантливого хирурга, члена Союза писателей России, любящего мужа, отца и дедушки. Внезапный его уход из жизни поверг в шок не только родных и близких, друзей и коллег, но и многочисленных его пациентов, которых его золотые руки спасли от тяжелой болезни.
Жизнь, которую он прожил, была не только яркой и насыщенной, но и уникальной с самого детства, где эпитетом было слово «впервые». Родился он 03 августа 1950 года в с. Сухана Оленекского улуса первенцем в семье знатного оленевода улуса Винокурова И.И. и Ивановой Т.Х. По воле судьбы в июне 1955 году он вместе с родителями, транспортировавшими по непроходимой тайге геологический отряд лауреата Ленинской премии, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного знамени В.Н. Щукина, стал свидетелем открытия алмазоносных трубок «Удачная» и Сытыканская. В память об этих ярких событиях детства, в 2007 году он написал уникальную книгу «Оленьими тропами к открытиям алмазных месторождений», где впервые был описан тяжелый труд оленеводов-проводников и теплые воспоминания о замечательных людях-геологах-первооткрывателях.
После окончания Оленекской средней школы он поступил в медицинский факультет Якутского госуниверситета, где обрел много друзей, которым был верен до конца своей жизни. Окончив ЯГУ, в 1976 г он начал свою карьеру хирурга в родном Оленекском улусе, где проявил себя не только как талантливый хирург, но и как организатор здравоохранения, став главным врачом Оленекской ЦРБ. В 1980 году Минздрав Якутии направил его в клиническую ординатуру по хирургии при 2-м Московском государственном медицинском институте им. Н.И. Пирогова, где у него впервые проявился научно-исследовательский талант в такой сложной области медицины как хирургия.
В 1985 году с целью всерьез заняться наукой Иннокентий Иннокентьевич с семьей переезжает в г. Якутск и начинает работать в НПЦ «Фтизиатрия» (ЯНИИТ), где по-настоящему проявился его талант как перспективного исследователя, хирурга и заведующего хирургическим отделением, а в последние годы еще и главного внештатного торакального хирурга Министерства здравоохранения РС(Я). Коллектив, в котором он трудился до последних дней своей жизни, стал для него родным.
Иннокентий Иннокентьевич все 44 года трудовой биографии посвятил такой сложной отрасли медицины, как хирургия, из них 35 лет — медицинской науке. Для спасения больных от тяжелой болезни он вместе с коллегами изобретал новые методы хирургических вмешательств, внедряя их в практику. Так, им впервые были внедрены в республике такие сложные хирургические методы лечения туберкулеза легких, как метод одномоментной резекции на обоих легких через грудину, метод реампутации главного бронха с трансстернального, трансперикардиального и правового бокового доступов. Он автор более 120 научных трудов. В 1994 году в Московском научно-исследовательском институте туберкулеза под руководством доктора медицинских наук, профессора, главного фтизиохирурга Минздрава РФ В.П. Стрельцова Иннокентий Иннокентьевич успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2012 году при Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза под научным руководством докторов медицинских наук: Т.А. Колпаковой и В.А. Краснова защитил докторскую диссертацию, посвященную патогенезу, морфологии, клинике и хирургическому лечению туберкулем легких. Он автор 2 монографий, 4 патентов Российской Федерации, 6 методических рекомендаций и пособий для врачей.
С 2012 по 2016 год работал доцентом кафедры анатомии человека медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова, а его ученики сейчас работают ведущими хирургами республики.
До последних дней своей жизни он не только был предан своей профессии исцелять и спасать людей, но и был увлечен прогрессивными идеями, всегда шел в ногу со временем. Был полон сил и энергии работать и вносить свою лепту в развитие практической медицины и медицинской науки.
Иннокентий Иннокентьевич был талантлив во всем, все, за что он брался, старался сделать качественно и обязательно доводить до конца. Не терпел поверхностного отношения ко всему, что было значимо для него. Он много читал, его любимыми поэтами были Александр Пушкин и Семен Данилов. Восхищался их талантом, которыми пронизаны их гениальные стихи. Очень серьезно увлекался древней историей. Желание внести свою лепту в жанре исторических романов с подвигло его написать два больших романа: в 2013 году на русском языке «Любовь в Яранге», которого народный писатель Якутии А.В. Кривошапкин окрестил «первым романом в современной эвенкийской литературе», в 2016 году на якутском языке «Ус саха тордо» («Предки якутов»). А за несколько дней до своей внезапной смерти, он завершил работу над своим новым романом, который не успел опубликовать. Думаю, скоро читатели ознакомятся с этим произведением Иннокентия Иннокентьевича, основанным на исторических событиях давно минувших дней.
Сказать, что он был патриотом своей малой Родины, значит не сказать ничего. Иннокентий Иннокентьевич болел душой и сердцем за свой северный край, за судьбу северных народов и их будущее. Особенно дороги были для него ни с чем не сравнимая уникальная оленекская природа и земляки, которые воспеты в его стихах и песнях.
Будучи известным за пределами Якутии ученым, талантливым хирургом, писателем, он был исключительно скромным и простым в общении человеком… Он никогда не отказывал в помощи всем, кто к нему обращался, помогал всем…
Как глава рода Ивановых и Винокуровых он всегда был крепким тылом, мудрым советником, надежной опорой… Особое место в его жизни занимала семья, дети и внуки, которые отчасти вдохновляли его на достижение все новых и новых жизненных целей…
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