Светлой памяти Винокурова Иннокентия Иннокентьевича

40 дней как нет рядом с нами Иннокентия Иннокентьевича Винокурова, выдающегося сына северных народов, доктора медицинских наук, талантливого хирурга, члена Союза писателей России, любящего мужа, отца и дедушки. Внезапный его уход из жизни поверг в шок не только родных и близких, друзей и коллег, но и многочисленных его пациентов, которых его золотые руки спасли от тяжелой болезни.

Жизнь, которую он прожил, была не только яркой и насыщенной, но и уникальной с самого детства, где эпитетом было слово «впервые». Родился он 03 августа 1950 года в с. Сухана Оленекского улуса первенцем в семье знатного оленевода улуса Винокурова И.И. и Ивановой Т.Х. По воле судьбы в июне 1955 году он вместе с родителями, транспортировавшими по непроходимой тайге геологический отряд лауреата Ленинской премии, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного знамени В.Н. Щукина, стал свидетелем открытия алмазоносных трубок «Удачная» и Сытыканская. В память об этих ярких событиях детства, в 2007 году он написал уникальную книгу «Оленьими тропами к открытиям алмазных месторождений», где впервые был описан тяжелый труд оленеводов-проводников и теплые воспоминания о замечательных людях-геологах-первооткрывателях.

После окончания Оленекской средней школы он поступил в медицинский факультет Якутского госуниверситета, где обрел много друзей, которым был верен до конца своей жизни. Окончив ЯГУ, в 1976 г он начал свою карьеру хирурга в родном Оленекском улусе, где проявил себя не только как талантливый хирург, но и как организатор здравоохранения, став главным врачом Оленекской ЦРБ. В 1980 году Минздрав Якутии направил его в клиническую ординатуру по хирургии при 2-м Московском государственном медицинском институте им. Н.И. Пирогова, где у него впервые проявился научно-исследовательский талант в такой сложной области медицины как хирургия.

В 1985 году с целью всерьез заняться наукой Иннокентий Иннокентьевич с семьей переезжает в г. Якутск и начинает работать в НПЦ «Фтизиатрия» (ЯНИИТ), где по-настоящему проявился его талант как перспективного исследователя, хирурга и заведующего хирургическим отделением, а в последние годы еще и главного внештатного торакального хирурга Министерства здравоохранения РС(Я). Коллектив, в котором он трудился до последних дней своей жизни, стал для него родным.

Иннокентий Иннокентьевич все 44 года трудовой биографии посвятил такой сложной отрасли медицины, как хирургия, из них 35 лет — медицинской науке. Для спасения больных от тяжелой болезни он вместе с коллегами изобретал новые методы хирургических вмешательств, внедряя их в практику. Так, им впервые были внедрены в республике такие сложные хирургические методы лечения туберкулеза легких, как метод одномоментной резекции на обоих легких через грудину, метод реампутации главного бронха с трансстернального, трансперикардиального и правового бокового доступов. Он автор более 120 научных трудов. В 1994 году в Московском научно-исследовательском институте туберкулеза под руководством доктора медицинских наук, профессора, главного фтизиохирурга Минздрава РФ В.П. Стрельцова Иннокентий Иннокентьевич успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2012 году при Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза под научным руководством докторов медицинских наук: Т.А. Колпаковой и В.А. Краснова защитил докторскую диссертацию, посвященную патогенезу, морфологии, клинике и хирургическому лечению туберкулем легких. Он автор 2 монографий, 4 патентов Российской Федерации, 6 методических рекомендаций и пособий для врачей.

С 2012 по 2016 год работал доцентом кафедры анатомии человека медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова, а его ученики сейчас работают ведущими хирургами республики.

До последних дней своей жизни он не только был предан своей профессии исцелять и спасать людей, но и был увлечен прогрессивными идеями, всегда шел в ногу со временем. Был полон сил и энергии работать и вносить свою лепту в развитие практической медицины и медицинской науки.

Иннокентий Иннокентьевич был талантлив во всем, все, за что он брался, старался сделать качественно и обязательно доводить до конца. Не терпел поверхностного отношения ко всему, что было значимо для него. Он много читал, его любимыми поэтами были Александр Пушкин и Семен Данилов. Восхищался их талантом, которыми пронизаны их гениальные стихи. Очень серьезно увлекался древней историей. Желание внести свою лепту в жанре исторических романов с подвигло его написать два больших романа: в 2013 году на русском языке «Любовь в Яранге», которого народный писатель Якутии А.В. Кривошапкин окрестил «первым романом в современной эвенкийской литературе», в 2016 году на якутском языке «Ус саха тордо» («Предки якутов»). А за несколько дней до своей внезапной смерти, он завершил работу над своим новым романом, который не успел опубликовать. Думаю, скоро читатели ознакомятся с этим произведением Иннокентия Иннокентьевича, основанным на исторических событиях давно минувших дней.

Презентация книги «Оленьими тропами»

Сказать, что он был патриотом своей малой Родины, значит не сказать ничего. Иннокентий Иннокентьевич болел душой и сердцем за свой северный край, за судьбу северных народов и их будущее. Особенно дороги были для него ни с чем не сравнимая уникальная оленекская природа и земляки, которые воспеты в его стихах и песнях.

Презентация книги «Оленьими тропами»

Будучи известным за пределами Якутии ученым, талантливым хирургом, писателем, он был исключительно скромным и простым в общении человеком… Он никогда не отказывал в помощи всем, кто к нему обращался, помогал всем…

Как глава рода Ивановых и Винокуровых он всегда был крепким тылом, мудрым советником, надежной опорой… Особое место в его жизни занимала семья, дети и внуки, которые отчасти вдохновляли его на достижение все новых и новых жизненных целей…