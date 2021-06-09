Светлой памяти отца…

В это трудно, невозможно сразу поверить, что уже 40 дней нет с нами нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки, учителя Иннокентия Семеновича Колтовского. Мы – его семья, родные, близкие, друзья и коллеги, работавшие с ним, кто десятилетиями, а кто годами, привыкли, что он всегда есть — с нами, над нами – надёжный, мудрый, добрый, любящий и заботливый. Но 2 мая этого года тяжелая болезнь скоропостижно забрала его жизнь…

В суете и мимолетности дней мы не могли осознать, ощутить всю полноту жизни, все ее краски, даримые нашим отцом. Слишком много сиюминутных забот, отвлекающих, не позволяющих увидеть и осмыслить суть вещей. И вот, когда его уже не стало, мы понимаем всю теплоту и заботу, которую он дарил не только нам, но и всем, кто его окружал. Много людей: его ученики, коллеги, друзья и родные — не остались в стороне, в эти сложные для нас дни они были рядом. Каждый из нас потерял близкого для себя человека в его лице. Очень многим он помог, дал дорогу в жизнь, посвятил всего себя учительскому делу.

Не на словах, а на деле он был выдающимся учителем и организатором образования, патриотом своего дела. Он гармонично сочетал все лучшие качества человека, профессионала педагогического мастерства, таланта руководителя, ответственность гражданина, любовь и заботу мужа, отца и дедушки. Его жизненный путь не просто пример для нас, а путеводная звезда, служащая ориентиром и освещающая наш путь.

Истоком нашего общего начала является с. Тасагар Вилюйского улуса – малая и любимая родина нашего отца, где он родился 28 апреля 1959 года третьим сыном в семье Колтовских. Его родители были простыми тружениками села, но их отличало особое стремление к искусству, любовь к музыке. Ни одно мероприятие в селе не проходило без участия семьи Колтовских, где отец семьи играл на баяне, мандолине, балалайке, хомусе, а мама и все дети пели. Со временем отец научил всех детей играть на различных инструментах, активно участвовать в общественной жизни села. Несомненно, наш отец унаследовал эту любовь от своих родителей, которые родили и воспитали трех сыновей и дочку в лоне большой и дружной семьи, следуя доброй якутской традиции, привили самые лучшие человеческие качества: доброту, человечность, мужество, упорство, трудолюбие и справедливость.

Все эти качества проявлялись с малых лет, еще будучи школьником, узнав что-то новое, интересное, он старался поделиться своими знаниями, методично разбирая все по мелочам и увлекая своим рассказом всех, кто его слушал от мало до велика. Зная его способности, каждый раз друзья просили его рассказать что-то интересное, помочь в сложных вопросах, наверное, так у него зарождалась любовь к педагогике, чему способствовала сама атмосфера и дух славной Вилюйской земли – кузница педагогических кадров нашей огромной республики.

Успешно окончив восьмилетнюю школу в родном селе, перешел в среднюю школу с. Хампа, после окончания которой поступил в один из лучших педагогических вузов Советского Союза — Свердловский государственный педагогический институт на специальность учителя физики и астрономии. В 1981 году окончил его с отличием, приехал работать учителем физики в Чернышевскую среднюю школу в с. Чинеке. Он был счастлив, что начинает работать в родном улусе. С первых дней работы учителем он показал свои незаурядные педагогические способности и знания, проявлял искреннюю любовь и уважение к каждому ученику. Учащиеся увидели увлекательный мир естествознания, экспериментальной физики и потянулись к молодому учителю. Его отличительной чертой стало развитие творческого мышления, склонностей и задатков каждого ученика. Его уроки характеризовались эвристическим поиском, разнообразием способов самостоятельного добывания знаний учащимися.

Вдохновленный деятельностью он создает первый в районе автоматизированный, обеспеченный всем необходимым кабинет физики, который дал возможность проводить бесчисленные эксперименты, интересные и увлекательные уроки. Своим трудом и отношением к своим ученикам, родителям и коллегам он заслужил их бесспорное уважение и признание.

И в эти светлые, молодые годы он встречает свою будущую спутницу жизни Марину, которую он полюбил раз и навсегда. Связав свои судьбы Иннокентий и Марина, родили троих сыновей и дочку, так он стал главой большой дружной семьи.

Доказав свой талант учителя и прекрасного организатора образовательного процесса, в 1988 году в возрасте 29 лет был выдвинут и избран коллективом на должность директора. Тогда он стал одним из самых молодых директоров в республике. Результаты его деятельности не заставили ждать долго. Молодой, дальновидный, энергичный руководитель сплотил творческий и трудолюбивый коллектив Чернышевской школы. И их общим достижением коллектива во главе с ним стало присвоение школе звания «Лучшая школа года» в 1995 году.

Новаторские идеи Иннокентия Семеновича, как руководителя, дали положительные плоды, и сегодня они признаны всем сообществом и массово внедряются в систему образования России. В начале 1990-х годов разработал и претворил в жизнь идею школы-комплекса, объединяющей все учреждения наслега в целях реализации дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, расширения образовательного пространства в интересах развития детей. Он создавал первые профильные классы, классы ускоренного обучения и классы корректировки, обучение по системе Эльконина-Давыдова в начальных классах, открыл музей школы. Сегодня подобная практика распространяется на государственном уровне.

В период перехода на рыночные отношения, начала кризиса он, как директор, заботящийся о каждом члене коллектива, создал систему социально-ориентированной помощи и поддержке каждого сотрудника. В сложные годы сплоченный и дружный, творческий коллектив даже смог сделать капитальный ремонт всех зданий школы.

В 1997 году поступает на работу в Вилюйскую школу №2 III ступени, а с 1998 года был назначен директором. Вновь на его плечи ложится ответственность за весь коллектив и создание уникальной школы для одаренных детей района. Именно во главе с ним была разработана и реализована новая модель школы – гимназии с центрами дополнительного образования в сельских условиях. Им защищена концепция создания Вилюйской гимназии в 2000 году в Министерстве образования Республики Саха (Якутия).

На основе проектирования учебно-воспитательной деятельности школы, осуществлены переход к содержанию образования с гимназическим компонентом и функционирование Центров дополнительного образования, которые охватывают весь улус, так лучшие учителя улуса начали работу с детьми в селах.

Коллектив под руководством Иннокентия Семеновича добился самых амбициозных целей: 100 процентное поступление в высшие учебные заведения страны, победы во Всероссийских олимпиадах и конкурсах; в 2001 году гимназия вошла в «Сеть Президентских школ Республики Саха (Якутия)»; в 2002 году присвоен «Знак качества Вилюйской школы»; в 2003 году школа получила статус Республиканской экспериментальной площадки «Сетевое (дистанционное) взаимодействие сельских школ»; в 2004 году стала победителем в номинации «Результативный попечительский совет». В 2006 году победа в конкурсе «Лучшая школа России – 2006» и приз 1 миллион рублей. Вилюйская гимназия – одно из лучших образовательных учреждений в республике.

За заслуги в области образования, за вклад в обучение и воспитание учащихся и многолетнюю плодотворную работу школе в 2008 году объявлена Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова с вручением знака «За вклад в развитие Республики».

Иннокентий Семенович всегда был на высоком счету среди коллег и педагогической общественности, в 2006 году заслужил высокое звание «Директор года», в 2010 году — «Лучший руководитель», неоднократно был Лауреатом конкурса «Учитель ученических признаний». Но главное было то, что гимназия пользовалась большим спросом, желающие учиться приезжали со всей республики. Попасть в Вилюйскую гимназию означало гарантию успеха. Сами учащиеся искренне любили школу, берегли ее и между собой называли «гимка». В гимназии всегда витала атмосфера дружбы и братства, уважения к учителям. Так учащиеся пишут о гимназии: «Для нас наша гимназия является вторым домом, мы проводим в ней почти весь день, учимся, учимся и еще раз учимся. Это небольшое деревянное здание, внутри которой кипит бурная школьная жизнь, казалось бы, обычная школа. Но у нас в гимназии своя жизнь, свой мир, свои традиции, праздники, вундеркинды, гении, спортсмены – словом, мы одна семья, каждый знает другого в лицо и с уважением относится к нему. Здесь царит дружная и теплая атмосфера, к которой каждый неравнодушен и ощущает себя частичкой ее», — написала в своей работе ученица Настя Явловская. И таких отзывов, воспоминай много. Не это ли лучшее признание работы директора и всего коллектива? Ведь учащимся было доверено школьное самоуправление с возможностью участия в педагогическом совете и управления гимназией. Орган школьного самоуправления учащиеся сами назвали «Большой Совет».

Сплоченный, талантливый педагогический коллектив, руководимый Иннокентием Семеновичем, всегда оказывал методическую помощь всем школам, никогда не замыкался внутри себя, были изданы методические труды учителей: «Передо мной листок лежит» (опыт учителей словесности, «Вилюйская гимназия: опыт и перспективы развития», «Улууспут уруккутуттан кэрчиктэрэ», «Первый шаг в будущее», «Решение задач повышенной сложности по химии» и другие. Удивительным феноменом стало открытость школы: коллектив и лично директор выезжали ежегодно по всем доступным селам района и давали отчет о работе гимназии, встречались с родителями учащихся и общественностью села, проводили консультации для учителей и школьников, а после деловой программы устраивали концерт, где Иннокентий Семенович сам играл на баяне, замечательно пел якутские песни, показывая всем пример многогранной личности. Он не был просто руководителем, он был лидером, который своим трудом, своими поступками доказывал правильность выбранного пути. Даже во время директорства он не забросил свое любимое дело – учительство, и достигал высоких результатов. Его ученики по физике, политехнической олимпиаде всегда занимали призовые места, а в 2011 году 4 его ученика вошли в число лучших по республике, как набравшие высокие результаты ЕГЭ по физике, наивысший балл принадлежал Стальнову Денису (92 балла), а ныне Денис, кандидат физико-математических наук. Были и такие случаи, когда из гуманитарного класса ребята, полюбив физику, выбирали профессии инженеров, естествоиспытателей, так выпускники 2006 года Марина Долгова и Максим Чакин из гуманитарного класса успешно поступили и окончили инженерные факультеты. И таких примеров немало.

Принимая во внимание авторитет и организаторские способности Иннокентия Семеновича, при гимназии создали координационный центр «Шаг в будущее», «Дьо5ур», научное общество учащихся, Заочно-каникулярную школу для одаренных детей района.

Им была проделана колоссальная работа, которая отмечена множеством благодарственных писем и грамот, но самое главное признание он получал от своих учеников, выпускников гимназии и их родителей, которые и по сей день чтят его. Признавая труд коллектива Вилюйской гимназии, первый Президент Республики Саха М.Е. Николаев во время посещения школы сказал: «Вами сделан титанический труд, гимназия состоялась, и прежде всего благодаря таланту и энергии, подкрепленной превосходным интеллектом и высочайшей культурой учителей под руководством Иннокентия Семеновича! Благодаря Вам сотни юных вилюйчан получили высшее образование и вступили в новое тысячелетие».

Но, к сожалению, как часто бывает в жизни, за полгода до выхода на пенсию, до заслуженного отдыха, в силу изменения политической конъюнктуры в районе в 2012 году Иннокентий Семенович неожиданно для всех был отстранен от должности. И он тяжело переживал расставание с родной гимназией, коллегами и своими учениками. При этом удивительная стойкость, спокойствие, культура, интеллигентность не позволили нам ни на минуту увидеть его расслабленным, надломленным, отступившим, внутренне подавленным. Он всегда был готов к творческой импровизации и работе, если требовалась сила, твердость, смелость, то он немедленно их находил у себя.

В 2014 году, увидев учителя с высоким уровнем знаний, востребованного репетитора по физике, нашего отца начали приглашать на разные должности в столичные школы. Но к этому времени он хотел быть только учителем, заниматься физикой и учить детей. Он удивительно, как-то по-другому относился к ученикам, утверждая, что каждый ученик талантлив, и задача учителя увидеть его талант, раскрыть его и дать возможность выбрать профессию, которая бы стала смыслом жизни. Из многих школ он выбрал Якутский городской лицей. И там его талант учителя снова раскрылся и засверкал, как наш якутский бриллиант. С первых же дней к нему потянулись дети, коллеги, которым он давал советы и стал мудрым наставником.

Достижения учителя – это достижения его учеников. И их в Якутском городском лицее много: ежегодно его ученики становились призерами республиканской олимпиады по физике, победителями Всероссийских научных конкурсов и конференций. В 2016 г. его ученики заняли 1 место в первой лиге в физико-математических боях среди обучающихся Якутска, а сам Иннокентий Семенович получил Диплом 1 степени за лучший доклад на научно-практической конференции учителей-исследователей Республики Саха (Якутия), посвященной М.А. Алексееву.

Он ежегодно получал грамоты Управления образования города Якутск за подготовку призеров олимпиады, за добросовестный и продуктивный труд в системе столичного образования, в 2019 году был награжден Благодарственным письмом главы города Якутск, в 2021 г. награжден Почетной грамотой Якутской Городской Думы, как активный член профсоюза награжден Благодарственным письмом Президиума рескома профсоюза работников образования республики.

За годы работы в сфере образования, за воспитание подрастающего поколения, за выдающие заслуги наш отец, Иннокентий Семенович, удостоен звания Отличник просвещения Российской Федерации, стал стипендиатом Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», национального фонда «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), присвоено звание «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», награжден знаками «За вклад в развитие Вилюйской школы» и «За заслуги перед городом Вилюйск».

Наш отец запомнится людям не только, как талантливый директор школы, учитель, но и как активный участник культурной жизни. Где бы он ни жил, он всегда принимал участие в культурной жизни. Ведь он с детства любил петь, играть на баяне, гитаре. Участвовал во многих разных концертах, конкурсах, заслужил признание людей. У него был красивый, мягкий голос. В последние годы пел в прекрасном хоре «Вдохновение», пел с удовольствием. Заслужил любовь и уважение нового коллектива.

Он был дорогим человеком для всех, кого он знал, не только для близких и родных. Его отличала удивительная черта, он ко всем относился с искренней любовью, доверием. Все с теплотой и любовью вспоминают его поддержку во всем. Он очень любил родителей, братьев и сестру. После смерти отца всегда заботился о матери и был настоящим примером для нас, своих детей и внуков.

Отец нас никогда не ругал, всегда учил своим примером, советом. Строгим взглядом давал знать, когда ему что-то не нравилось. Он был очень добрым, общительным, всегда радовался, наверное, поэтому ангелы забрали его в день Святой Пасхи. Даже если он был чем-то расстроен, устал, заболел, он никогда не показывал этого, не сетовал. Видимо, подозревал, что у него сердце больное, легкие слабые. Когда пришла эта плохая болезнь, он всем сердцем переживал, волновался за людей. Он длительное время работал удаленно из дома, но при этом тосковал по живому общению с учениками и коллегами. И обдумав, тщательно взвесив все за и против, вышел на работу. Встреча с учениками, долгожданные уроки, он с радостью и воодушевлением начал работать… Став жертвой страшной болезни. Даже в реанимации и до последних дней жизни он спрашивал о школе, кафедре, учениках. Такой преданный, надежный учитель — наш отец! У него еще было много планов на будущее.

Мы сожалеем о том, что он не познал счастья нянчиться с правнуками, вдоволь не отдохнул на заслуженном отдыхе, не успел познать и другие прелести жизни… Но все же его жизнь была интересной, многогранной. Он не бегал с одной работы на другую, выбрав профессию Учителя, искренне ее полюбил и посвятил ей всю жизнь. Женился по любви, вырастил детей и с особой теплотой и любовью нянчился с внуками. Построил не только свой дом, но и помог всем своим детям, посадил много деревьев, воспитал прекрасных учеников.

Надеемся, что о нем будут помнить еще долгие годы, его трепетное отношение к работе, преданность, его светлый образ, мягкий характер, результаты работы. Надеемся, что все, кто знал его, помогут увековечить память о нашем отце, учителе и директоре.

Выражаем глубокую благодарность всем родственникам, друзьям, его коллегам, ученикам, знакомым за помощь и поддержку в тяжелые дни потери нашего самого дорогого человека. Желаем всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни.

И хотим представить его обращение, отрывок из письма своим ученикам: «Талантливая молодежь нашей родной Вилюйской земли, где бы вы ни были, славьте свою Родину, гордитесь ею и гордо говорите, что вы вилюйчане. Помните заветы предков и следуйте им, никогда не разрывайте связь с родным краем, часто приезжайте и дышите воздухом родного края, разделяйте вместе с земляками их радости и невзгоды, где бы вы ни были, даже далеко, в чужих краях. Особенно сейчас, когда связь сильно развита. Тогда всегда будете здоровы, счастливы, успешны и тех, кто вас всегда защитит, поддержит, станет больше.

Я, словно маленький ребенок, всегда радуюсь хорошим новостям, волнуюсь о вас, ведь для меня те, которых я учил, всегда остаются детьми. Хотя вы давно выросли и намного превзошли нас, своих учителей.

И это правильно, это ход жизни, ее закон. Горжусь всеми вами, особенно трепетно наблюдаю за теми, кто посвятил жизнь учительству.

Я считаю, что человек, выбравший приоритетом своей жизни воспитание, обучение детей – Патриот с большой буквы.

Дорогие ученики, ваши успехи вдохновляют и продлевают нашу жизнь!»

Жена, дети, внуки.