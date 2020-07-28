Светлой памяти нашего друга Иннокентия Илларионова

29 июля с.г. будет сороковой день, как ушел в мир иной наш друг, одноклассник Илларионов Иннокентий Иннокентьевич.

Кеша был настоящим другом — верным, надежным и отзывчивым. Он был очень добр и всегда мог выслушать, если мы обращались к нему за поддержкой, что-то посоветовать или выручить. В любой ситуации можно было положиться на него.

Наш друг всегда мог поднять настроение, был позитивным и жизнерадостным человеком.

Иннокентий обладал неординарным умом, умел хорошо общаться и договариваться с людьми, с любым мог найти общий язык, он был очень активным и целеустремленным человеком, благодаря чему добился успехов в своих делах.

У него было любимое дело, своя камнерезная мастерская по обработке камней и изготовлению из них различных сувениров и изделий ручной работы. Он очень любил то чем занимался, нередко ездил по работе в районы республики и другие регионы, общался с людьми, перенимал опыт.

У Кеши было много смелых идей и далеко идущих планов, но неожиданная скоропостижная смерть оборвала жизнь нашего друга. Ему было всего 30 лет… Другого такого человека в нашей жизни нет. Нам всем будет сильно не хватать его. Он навсегда останется в нашей памяти и памяти всех близких, как образец стойкости и жизнерадостности.

Покойся с миром, дорогой друг. Спасибо тебе за то, что ты был и принес в нашу жизнь столько добра.

Светлая тебе память.

Друзья, одноклассники