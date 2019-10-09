Светлой памяти Людмилы Карпель

С симпатичной, неизменно улыбчивой Людмилой Михайловной Карпель, заслуженным врачом ЯАССР, Почетным медицинским работником столичного здравоохранения, я познакомилась накануне съезда детских врачей республики. В интервью для «Медицинской газеты» она рассказывала тогда о том, как стала педиатром, смеясь, говорила о курьезных случаях из практики. А однажды в прямом эфире НВК ко дню медицинского работника в компании министра здравоохранения (это был 2012 год) Александра Горохова и врача –пульмонолога Станислава Астраханцева она так хорошо говорила о поколении врачей шестидесятых, так свободно держалась, будто и не первый раз была в прямом эфире, что буквально все, кто был в тот день на съемочной площадке, были ею очарованы. А потом, собирая материалы об истории педиатрии к юбилею Детской инфекционной больницы, мы с любимой ученицей Людмилы Михайловны Любовью Александровной, тоже педиатром, были у нее дома. Ма, не прерывая, слушали ее рассказ о жизни, о работе, восхищались ее архивом, аккуратно сложенным в шкафу, угощаясь собственноручно приготовленными ею коронными вафлями, удивлялись, как много она читает… Уходя, договорились навестить ее летом, но не случилось: то ей нездоровилось, то у нас не было времени. И вот ее нет…

Шестьдесят пять лет назад молоденькой выпускницей педиатрического факультета Саратовского медицинского института Людмила Карпель приехала в Якутск. В первый же день на «чужой стороне» уставшую от долгой дороги, на пристани будущего педиатра встретил ее любимый. Правда, она сама об этом еще не знала. Это была судьба.

— Мы приехали сюда из Сталинградской области вдвоем с выпускником Воронежского лесотехнического института, — вспоминает заслуженный врач ЯАССР, отличник здравоохранения Людмила Михайловна Карпель. — Его должен был встретить его однокурсник Карпель. Ехали поездом, пароходом, путь наш занял 21 день. Повезли нас с берега прямо с чемоданами на свадьбу, я впервые тогда попала на якутскую свадьбу. Ребята, видимо, поняли, что мне не до свадьбы, пошушукались и скоро увезли меня на дачу к родителям Карпель, те приняли меня как родную. Наутро я пошла в Минздрав. Принял меня министр здравоохранения Павел Васильевич Любимов.

— В этом районе педиатры есть, а здесь нет, — сказал он, подойдя к карте республики. Из тридцати двух районов только в двух-трех есть педиатры, в остальных нет. Выбирай, что хочешь.

Восторженная, романтически настроенная, девушка воспринимала все с ней происходящее как счастье и была готова работать где угодно.

-Но опытные Карпели (Зель Исаевич Шайхет заведовал Станцией скорой медицинской помощи в Якутске) посоветовали мне выбрать якутский район с центром в Мархе.

Слушая Людмилу Михайловну, я думала: наверное, девушка понравилась им, и они решили не отпускать ее от себя, может быть, почувствовали, что станет она им скоро невесткой…

Одна часть Якутского района, где молодому педиатру предстояло работать, была расположена по одну сторону Якутска, вторая – в другом его конце. Знакомство со своим участком Людмила начала с Мархи. Сопровождала молодого коллегу на место работы первая главный педиатр министерства, легендарная Надежда Петровна Афанасьева. Главный педиатр привезла ее в Мархинсую больничку и передала в руки главного врача, которая тут же поселила девушку к себе.

— Притащили мне из детского дома, который был недалеко от больницы, подростковую кровать и устроили меня на жительство, — смеялась Людмила Михайловна, рассказывая о совем первом месте работы. – Там я и начала работать. Надежда Петровна и потом не забывала следить за тем, как я осваиваюсь, интересовалась моими успехами, всячески поддерживала.

Тогда в республике свирепствовал туберкулез и всех вновь прибывших врачей знакомили с ситуацией, в которой им придется работать. Разумеется, вскоре после приезда Людмилу Михайловну тоже вызвали в Минздрав на семинар.

-Разместили нас в Первом детском объединении на раскладушках.

Пользуясь случаем, девушка навестила тех, кто ее так тепло встретил и поддержал в первые дни.

— С первого же дня Карпель начал ухаживать за мной, мы сходили с ним в театр, в кино. Потом он стал наведываться ко мне в Марху. В общем, в августе я приехала, а в конце февраля образовалась наша с ним семья. Так меня приняли в эту славную, порядочную семью. Зель Исаевич консультировал меня по многим вопросам, это была первая моя школа. Я переехала из Мархи в Якутск, вскоре родилась наша любимая доченька…

Давайте представим себе Якутск начала шестидесятых годов прошлого века, каким его увидела Людмила Карпель. Деревянные дома, деревянные тротуары, выложенная деревянными же чурочками главная улица.

— В Сайсарах (это был ее первый участок) были деревянные домишки, грязь непролазная, без резиновых сапог невозможно было пройти, собаки… Да и центр не особенно отличался, по деревянным тротуарам идешь, а тебе под юбку зеленая жижица брызжет, — говорит Людмила Михайловна. — Однажды по весне в Сайсарах уже недалеко от дома, куда шла на вызов к ребенку, я упала по пояс в выгребную яму…

Педиатры были тогда «штучным товаром», на всех участках работали опытные фельдшера, и благодарные молодые педиатры учились, у них, консультировались по всем вопросам.

— Это была прекрасная фельдшерская школа. Спасибо им большое, — Людмила Михайловна улыбается, вспоминая своих учителей.

Через год после приезда в Якутск Людмилу Карпель перевели в Первое детское объединение, главным врачом которого была Мария Исаевна Любимова, еще одна легенда якутской педиатрии.

— Я у нее многому научилась: и как с людьми обращаться, как с мамами разговаривать, как к ребенку подойти, как заговорить с ним, чтобы он не заплакал, увидев незнакомого человека в белом халате. Вот эту еще школу нам надо было познать. С мамочками мы дружили, прекрасно понимали друг друга. Говорить по-якутски я еще в Мархе училась, у меня сестричка была якуточка… Сначала меня отправили на Сайсарский участок, потом – на Центральный, вызовов было много, так что весь город исходила пешком.

И детишки, и их мамы, должно быть, любили своего красивого, улыбчивого участкового врача, да и она прикипела к ним душой, но, как Людмила Михайловна говорит сама, видимо очень большую проявила активность, что руководство Минздрава решило перебросить молодого педиатра в Горздрав.

— Мне так жалко было уходить с участка, но в 1957 году, как я ни брыкалась, забрали меня в Горздрав главным педиатром. Я со слезами отправилась туда и отработала там двенадцать лет. Сейчас я думаю: как же я неправильно работала, я не то совсем делала, и подсказать мне было некому. Потом заведовала отделением в Республиканской детской больнице. Начинала там ординатором, потом меня назначили заведующей отделением.

Кого, как не ее, набравшуюся опыта на участке, прошедшую школу организаторской работы в Горздраве, десять лет отработавшую в стационаре главной детской больницы республики, можно было назначить главным педиатром? Так она пришла в Министерство здравоохранения.

— Это были постоянные командировки, я побывала во всех районах, две трети года я провела тогда в командировках, а потом все-таки вернулась туда, откуда начинала…

В Первом детском объединении она проработала шестнадцать лет, а потом до выхода на пенсию еще четыре – врачом –педиатром в детском саду.

Без малого полвека посвятила Людмила Михайловна Карпель детям.

Светлая память об этом светлом человеке, прекрасном детском враче останется в истории педиатрии Якутии и сердцах тех, за здоровье чьих детей она, ни минуты не колеблясь, брала ответственность на свои хрупкие плечи.