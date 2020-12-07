Светлой памяти горячо любимого отца Кобякова Саввы Ивановича

07 декабря 2020 года исполнилось 40 дней, как не стало горячо любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки Кобякова Саввы Ивановича.

Кобяков Савва Иванович родился 12 марта 1941 года в селе Кобяй. Трудовую деятельность начал в колхозе имени Калинина села Кобяй, прошел путь от рабочего колхоза до руководителя района. Работал на различных ответственных должностях: секретарем райкома комсомола, 1 секретарем Кобяйского РК КПСС, с 1992 по 2001 год избирался Главой Кобяйского улуса. За заслуги в социально-экономическом развитии Кобяйского улуса, за честный, самоотверженный труд присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)», является Почетным Гражданином Кобяйского улуса, избирался депутатом Верховного Совета Республики Саха (Якутия) ХХII созыва.

Папа посвятил свою жизнь развитию своего родного Кобяйского района, служению своим землякам, работал в очень сложное время, как в политическом, так и экономическом плане. Под руководством Саввы Ивановича была разработана перспективная программа развития района, в которую были включены и газификация сельских поселений, и строительство дороги Якутск-Кобяй, строительство школ и детских садов.

Кобяйский улус под руководством Саввы Ивановича был инициатором газификации сельских населенных пунктов. В селе Кобяй была запущена первая в Республике газовая электростанция. В своих воспоминаниях генеральный директор ГУП «Стройсельгазицикация» В. И. Иванов пишет: «по сравнению с другими улусами в Кобяйском улусе заинтересованность в газификации была высочайшая», «очень инициативно, напористо, с большим энтузиазмом и размахом работал глава С.И. Кобяков».

О нашем папе, Кобякове Савве Ивановиче, можно говорить очень много – это Человек с большой буквы, талантливый, успешный руководитель, истинный патриот своего улуса. Но для нас, его дочерей, он прежде всего заботливый, добрый, любящий и любимый отец.

Если вспоминать детство, то папа запомнился как веселый, внимательный, любящий папа. В нашем детстве папа, несмотря на плотный график работы, всегда находил время для совместных игр, прогулок и разговоров. Дома играли в настольные игры – «Эрудит», лото, домино, шашки, карты. Если игра предполагала командное участие, то каждая из дочерей старалась попасть в команду папы, так как это было гарантией победы! Любовь к игре «Эрудит» сохранилась и по сегодняшний день, у родителей есть настольная игра, в которую они играли до последнего времени, а мы играем в электронную версию. Летом после работы выходил к нам во двор, принимал участие в наших детских дворовых играх: вышибала, мяч и т.д. Зимой строил с нами окопы, катался на санках с горки, вместе гуляли по замерзшей реке Лене и вели долгие беседы обо всем. Запомнилось его утверждение, что безвыходных ситуаций не бывает, нужно всегда искать выход, и он обязательно найдется, главное — не сидеть сложа руки.

Папа зачастую провожал нас в школу, готовил завтраки, заплетал в косы наши длинные волосы, папа мог с утра сделать домашние дела к приходу мамы с ночной смены, чтобы мама могла отдохнуть после работы. В папином лице всегда можно было получить понимание и поддержку. Папа мог разрешить иногда пропустить школу, простить и не ругать нас за провинности, защитить перед строгостью мамы, чем мы порой пользовались, заручившись папиной поддержкой. Папа всегда все успевал ввиду своей высокой организованности, всегда и во всем заботился о нас, своей семье, оберегал от всех бед.

Папа для нас всегда был непререкаемым авторитетом, Главой семьи. Даже став взрослыми, мы советовались с ним по разным вопросам. Делом и советом он помогал в решении наших вопросов и проблем. Папа является для нас примером честного, ответственного отношения к работе, любви и преданности родному краю, родным, друзьям, доброго и открытого, отзывчивого отношения к людям.

Став дедушкой, наш папа перенес всю свою любовь и доброту на своих внуков. Все внуки отвечали дедушке взаимностью, относились с большой любовью, уважением и искренней теплотой, ласково называя его дедулей. Наши дети часто вспоминают, как дедушка всегда находил время поиграть с ними в детстве, всегда знал чем порадовать, был для них большим другом. Любимый дедушка является достойным примером всем нашим детям и внукам.

С нашей мамой, Кобяковой Валентиной Ивановной, прожили долгую счастливую жизнь, в этом году отметили 55 лет совместной жизни, воспитали 3 дочерей, имеют 4 внуков и 3 правнуков. Через всю жизнь они пронесли свою любовь, папа безгранично любил свою Валю, делал все, чтобы радовать и баловать ее, его отношение к маме можно рассматривать как настоящий образец отношения к Женщине, Жене.

Папа прожил достойную, яркую жизнь. Очень приятно, что земляки, друзья, бывшие коллеги не забыли нашего папу. Соболезнования приходят со всех концов страны, республики. Люди помнят его как настоящего лидера, отзывчивого руководителя, блестящего оратора, человека с сильным духом, истинного патриота Кобяйского района. Его уважали от мала до велика жители района.

Память и любовь о папе важна не только для нас, но и для будущих поколений – внуков, правнуков. Наша задача — мы, его дети и внуки, сохраним и передадим светлую память о нашем любимом отце, дедушке последующим поколениям, как о главной гордости семьи. Он всегда будет для нас образцом настоящего Человека.

Спи спокойно, папа, мы тебя очень любим, ты всегда будешь в нашей памяти и в наших сердцах.

Жена, дети, зять, внуки