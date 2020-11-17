Светлой памяти дорогого Николая Васильевича Стрекаловского

16 ноября на 64-м году жизни перестало биться сердце главного специалиста по пожарной безопасности ЯНЦ СО РАН, заместителя председателя профкома ЯНЦ СО РАН, заместителя председателя Совета ветеранов ОВД города Якутска, майора внутренней службы в отставке, руководителя общественной организации землячества села Тюлях Усть-Алданского района Николая Васильевича Стрекаловского.

Николай Васильевич родился 2 мая 1957 года в селе Тюлях Усть-Алданского района, в дружной многодетной семье. В 1976 году после окончания Хабаровского педагогического училища начал трудовую деятельность учителем физкультуры в Тюляхской восьмилетней школе. С июня 1977 по май 1979 года Николай Васильевич служил в рядах Советской Армии и после демобилизации продолжил работать учителем физической культуры. Затем, с 1 сентября 1982 года, начал службу пожарным в Военизированной пожарной части Управления пожарной охраны МВД ЯАССР. В 1986 году окончил Якутский государственный университет по специальности «География». В марте 1989 года был назначен инспектором отделения кадров, а через три года был назначен начальником отделения кадров ЯГУВД. В сентябре 1994 года был назначен начальником дежурной части ЯГУВД, затем работал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска ЯГУВД, старшим инспектором Управления государственной противопожарной службы, начальником отдела воспитательной работы и кадров УИН. После выхода на пенсию с системы правоохранительных органов в 1997 году работал в Охранном агентстве «СИР-95». С мая 1998 года Николай Васильевич работал в Якутском научном центре СО РАН ведущим, а затем главным специалистом по пожарной безопасности.

Более 22-х лет Николай Васильевич безупречно служил Российской академии наук, уделял много внимания профилактике пожарной безопасности, регулярно проводил противопожарные инструктажи, беседы, учения по эвакуации. При его непосредственном участии в институтах Якутского научного центра СО РАН составлены и утверждены планы по Гражданской обороне и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За многолетний добросовестный труд был награжден Почетным званием ветерана Сибирского отделения Российской академии наук.

Николай Васильевич активно участвовал в общественной жизни Якутского научного центра СО РАН, являлся заместителем председателя профкома, членом сборной команды Президиума по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Был отмечен множеством наград и поощрений.

Не стало светлого, честного, справедливого человека с очень добрым сердцем. Коварная, тяжелая болезнь отняла жизнь надежного, верного друга, нашего дорогого Николая Васильевича Стрекаловского. Он очень много значил для нас, его друзей, коллег и товарищей. Выражаем глубочайшие соболезнования маме Марии Николаевне, супруге Татьяне Герасимовне, сыну Василию, дочери Саргылане, внукам, всем родным и близким Николая Васильевича Стрекаловского. Он очень любил свою семью, своих родных, гордился успехами внуков. Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль…

Светлая память о Николае Васильевиче навсегда останется в наших сердцах. С уходом таких добрых и отзывчивых людей, как Николай Васильевич, появляется пустота, которую ничем не заполнить…

Родные, коллеги