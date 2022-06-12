Светлое имя учителя, музыканта, баяниста

Памяти Радомира Борисова.

Два года назад якутская баянная музыка лишилась своего первого профессионального баяниста Р.П. Борисова. Имя РАДОМИРА БОРИСОВА — доцента кафедры музыкально-инструментального искусства АГИКИ , заслуженного деятеля искусств РС (Я) — известно всей республике. Он являлся автором многочисленных обработок якутских народных мелодий для баяна и аккордеона, инструментовок для оркестра русских народных инструментов и оркестра якутских национальных инструментов, получивших признание и высокую оценку специалистов и любителей музыки Республики, России и за рубежом.

У него был развит педагогический такт, чувство времени, любовь к баяну, народному оркестру. Его авторитет основывался на профессионализме, сценической культуре, обаянию, чувство меры во всём. И одно это определяет исключительное место Р. Борисова в той области, для которой он сделал так много, якутскому баянному искусству.

Арктический государственный институт культуры и искусств, в лице первого проректора заведения — Станислава ИВАНОВА, удивил неожиданным проектом, посвятив душевный вечер его памяти.

В зале была организована выставка нотных сборников, учебных пособий музыканта. Вечер открыла выпускница аспирантуры АГИКИ Зоя КОРНИЛОВА, выступившая с докладом «Народное инструментальное исполнительство в республике Саха (Якутия) на материалах истории становления баянного искусства».

Тепло и сердечно поделились воспоминаниями о Радомире Пантелеймоновиче — коллеги, друзья, педагоги ЯМК: отл. культуры РС(Я) Валерьян ЕМЕЛЬЯНОВ; засл.раб. культуры РС(Я) Раиса КРЫЛОВА, Анастасия КАЖЕНКИНА, композитор, Засл. деятель искусств РС(Я) Кирилл ГЕРАСИМОВ, мелодист, засл. раб. культуры РС(Я) Алексей КАЛИНИНСКИЙ и другие. Все отметили, что кому посчастливилось познакомиться и общаться с музыкантом, попадали под его обаяние. Он любил Якутию, людей, родной язык, фольклор, природу.

На мониторе зрители вновь увидели «фирменную» сценическую улыбку баяниста Р. Борисова, который за все годы жизни аккомпанировал известным певцам: Марине ПОПОВОЙ -Эдьиий Марыына; Нине ЧИГИРЁВОЙ, Семёну ОКОНЕШНИКОВУ, Ивану СТЕПАНОВУ и другим.

Мелькали фотографии: Родомир Пантелемонович в кругу семьи, с друзьями- музыкантами, с учениками, на охоте, по грибы и ягоды.

Ведущая Наталья САНЬЯХОВА поведала, что Радомир Борисов родился 2 февраля 1947 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР в семье сельского учителя. Начальную музыкальную подготовку по классу баяна получил в Ытык-Кюельской ДМШ Таттинского района. Дальнейшую музыкальную подготовку продолжил в Покровской ДМШ Орджоникидзевского района. По окончании музыкальной школы, в 1961 году, поступил в Якутское музыкальное училище.

Свою трудовую деятельность в 1963 году Р.П. Борисов начал в Якутской республиканской музыкальной школе-интернат, после окончания Якутского музыкального училища. С 1965 года — работал в Покровской ДМШ.

Борисов был выпускником Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу баяна профессора, народного артиста СССР, заведующего кафедрой Петра Ивановича ГОВОРУШКО.

Умер Родомир Борисов 27 февраля 2020 г. на 74-м году жизни..

В Радомире Пантелеймоновиче очаровывало всё: его удивительная деликатность в разговоре, ровное обращение на Вы, порождающее собственное самоуважение и, заставляющий окружающих самим внутренне подтянуться.

BИДЕО https://youtu.be/4Hb95PsEBAM

Фрагмент записи из мероприятия

Радомир Борисов — наследник лучших традиций отечественной баянной школы, воплотивший в себе замечательные качества исполнителя и наставника молодых инструменталистов, ведь предметом особой заботы Борисова было – новое поколение баянистов.

За время многолетней педагогической деятельности он подготовил большое количество высокопрофессиональных музыкантов-баянистов. Среди них композитор Кирилл Герасимов, мелодисты: Алексей Егоров, Алексей Калининский, лауреаты республиканских, всероссийских и международных конкурсов: Николай Пикутский, Михаил Павлов, Владимир Боярский, Александр Сироткин, Виктор Винокуров, Михаил Погодаев и многие другие.

ВИДЕО. https://youtu.be/zTT7qQtUTYQ

Родомир Борисов. Концертная пьеса «Якутский наигрыш». Исполняют ученики Р. Борисова: ВЛАДИМИР БОЯРСКИЙ и ВИКТОР ВИНОКУРОВ – ДАБАЙААН.

Р. Борисов неоднократно принимал участие во всех проводимых в республике конкурсах и фестивалях, где возглавлял работу жюри. В качестве солиста и аккомпаниатора выезжал с концертными выступлениями по разным городам республики, России и за рубежом. Он представлял якутское профессиональное и народное искусство в Финляндии, Монголии, Великобритании, Италии, Испании и др.

В заключении мероприятия, всем слушателям, два выпускника Р.Борисова: организатор конкурса лауреат международного конкурса, обладатель «Трофея Мира» и «Кубка Мира», участник дуэта баянистов «SiBDUO» Александр СИРОТКИН из г. Санкт-Петербурга и доцент кафедры музыкального искусства АГИКИ, Лауреат международных конкурсов, худ.руководитель оркестра народных инструментов АГИКИ, главный дирижер театра оперы и балета РС(Я), преподаватель по классу баяна Николай ПИКУТСКИЙ из Якутска — подвели итоги 1-го Всероссийского конкурса на Кубок Радомира Борисова. Так же они назвали имена состава жюри: НИЖНИК А. А, БИТЮЦКИХ А. С (С.-Петербург), СИРОТКИН А.Н. (г. Алдан), ГЕРАСИМОВ К.А. (Якутск).

Итак, Результаты конкурса:

I место

Кочкин Руслан Андреевич

г.Москва

II место:

1.Чукаев Алексей Сергеевич

Г. Санкт-Петербург

2. Шумилов Виталий

г. Санкт-Петербург

III место:

1. Андреев Михаил

Самарская область, г. Самара

2. Васильев Карен

г. Санкт-Петербург

3. Захаров Степан

Республика Саха Якутия г.Якутск

Дипломанты:

1. Константинова Нюргустана

Республика Саха (Якутия), город Нюрба

2. Васильев Дьулустан, Якутск

А сейчас в исполнении Лауреата Всероссийского конкурса на Кубок Радомира Борисова Степана ЗАХАРОВА прозвучит концертная вариация на тему песни Ф.Корнилова «Таба» (Олень) в обр. Р.Борисова.

ВИДЕО https://youtu.be/HwsuFSGWCg8

«Олень» Исп. С. Захаров

Итак, будучи образованным музыкантом, чутко следя за всем новым, появляющемся в музыке, Р. Борисов непосредственно ощущал потребности слушательской аудитории, старался сделать свое искусство творческим и демократичным, но отнюдь не упрощенным. Он старался отобрать в свой творческий арсенал лишь то, что для него было органически близким. И отсюда его обработки приобретали собственные стилистические приемы и всенародное признание. Своё творчество он совмещал с активной работой в театре, где благодаря его концертмейстерской игры все ведущие певцы впоследствии стали всенародно любимыми в республике.

В нашей памяти Радомир Пантелеймонович навсегда останется воплощением лучших человеческих качеств – честности, доброты, великодушия, трудолюбия, неконфликтность.

Сердце его было наполнено любовью и беспримерным служением – долгу Учителя, Наставника, Музыканта. Он воспитал не одно поколение якутских баянистов, а значит прожил достойную, яркую и вдохновенную жизнь. И доказательством этих слов сегодня радуют успехи современных музыкантов-баянистов, имена которых прозвучали на вечере.

Если высказанные здесь мысли найдут отклик в душах и памяти тех, кто хорошо знал Радомира Пантелеймоновича БОРИСОВА, пусть вместе со мной ещё раз преклонят головы перед его открытой, талантливой душой.

Большое спасибо доценту кафедры искусствоведения, кандидату искусствоведения,– Варваре Егоровне ДЬЯКОНОВОЙ — организатору вечера за приглашение. Благодаря совместным усилиям состоялось это памятное мероприятие, посвященное имени РАДОМИРА БОРИСОВА, чья жизнь более полувека служила якутскому музыкальному искусству.