В Якутске и пригородах завершается ввод 13 линий наружного освещения

2020 год в Якутске ознаменован масштабным строительством и реконструкцией линий наружного освещения в рамках муниципальной программы «Светлая столица». В эти дни завершается ввод 13 объектов, в том числе проведено освещение 9 улиц в пригородных селах. Работы по строительству и реконструкции систем наружного освещения выполняет МУП «Горсвет».

В 2020 году из муниципального бюджета на строительство и реконструкцию линий освещения выделено 20 миллионов рублей – больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, в 2019 году было выделено 4 млн 400 тыс. рублей, в 2018 году — 6 млн 900 тыс. рублей. Средства на ремонтные работы направлены в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 гг.».

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», работы по освещению проводятся в Якутске, селах Маган, Хатассы, Пригородный, Владимировка и Тулагино-Кильдямском наслеге.

Заместитель директора МУП «Горсвет» Валерий Клепиков отметил, что наибольший объем работ выполняется по ул. 50 лет Советской Армии в г. Якутске.

«По городу мы установили около 250 опор, проложено более 8,5 километра электропроводов, устанавливаем на опоры светодиодные светильники. Сегодня завершаем установку светильников по улице Каландаришвили в селе Хатассы. Также здесь новые линии освещения провели на улицах Петрова, Шараборина и у остановки республиканской общеобразовательной специальной школы. Работы по освещению в столице идут с опережением плана», — проинформировал Валерий Клепиков.

Руководитель Управления администрации Хатасского наслега Евгений Пермяков подчеркнул, что на сегодня в селе Хатассы по трем улицам подключено 60 опор наружного освещения. Общая протяженность строительно-монтажных работ в наслеге составляет более 4 км.

«По просьбе жителей в этом году в нашем селе проводится большая работа по освещению улиц. Люди жаловалась на нехватку света в темное время суток. Вчера полностью подключили к освещению улицы Петрова и Шараборина, а также часть улицы Каландаришвили. В планах до конца года также стоит подключение улицы Ойунского от ул. Совхозная до ул. Николаева. Кроме того, ведутся работы по ул. Центральная протяженностью около 850 метров в селе Владимировка. На сегодня там установили 24 опор», — прокомментировал Евгений Пермяков.

От имени жителей села Хатассы своей радостью поделилась староста сельского микрорайона «Сардана» Клара Захарова. «Мы долго ждали освещения наших улиц. Это такая радость, как раз перед наступлением зимы. На улице в темное время суток стало намного светлей. Да так, что свет от фонарей на нашей улице доходит до других микрорайонов. Хочется отметить, что улица Каландаришвили ведет до животноводческого комплекса «Багарах», где доярки работают с 5 часов утра. Поэтому все жители очень рады, довольны и благодарим главу города Якутска Сардану Владимировну и руководителя администрации нашего села Евгения Петровича», — сказала общественница.

По информации МУП «Горсвет», до 1 ноября в Якутске завершится строительство линии наружного освещения по ул. 50 лет Советской Армии от остановки «Техучасток» до переправы «Мархинка». Также в селе Пригородный устанавливают линии наружного освещения на участке от 6 км Покровского тракта до улицы Центральная СОТ «Фаза» (Покровский тракт, 7 км). В селе Владимировка ведется реконструкция линии наружного освещения улицы Центральная. В селе Маган светильники устанавливают на опоры по улице и переулку Сединой, а также на улице Лесная, в Тулагино-Кильдямском наслеге — по ул. Связистов.

На сегодня завершено строительство линий освещения в мкр. Птицефабрик, № 10/1, д/с «Подснежник», ул. Богдана Чижика от дома № 29 до дома № 29/3 и от дома № 33 до дома № 33/4. Реконструкция линий наружного освещения проведена на дворовых территориях по ул Можайского, дома № 13/7, № 15/6, № 17/1.

В селе Хатассы линии наружного освещения сданы на ул. Каландаришвили от дома № 30 до дома № 114, ул. Петрова от дома № 2 до дома № 25, ул. Шараборина от дома № 2 до перекрестка, а также возле остановок республиканской общеобразовательной специальной школы.