«Светлая столица» продолжает освещение улиц

В этом году в Якутске построят и реконструируют 13 объектов – линий наружного освещения по муниципальной программе «Светлая столица». Средства на ремонтные работы выделены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020 год».

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», работы по освещению пройдут в Якутске, селах Маган, Хатассы, Пригородный, Владимировка и Тулагино-Кильдямском наслеге. Из муниципального бюджета на строительство и реконструкцию линий освещения выделено 20 млн рублей.

В срок до 1 ноября в Якутске планируется построить линии наружного освещения по ул. 50 лет Советской Армии – от дома №110 до дома №33/1 по ул. Усть-Мархинка, по ул. 50 лет Советской Армии — от остановки «Техучасток» до переправы «Мархинка», по ул. Птицефабрика №10/1 д/с «Подснежник», ул. Богдана Чижика — от дома №29 до дома №29/3 и от дома №33 до дома №33/4. Реконструкцию линии наружного освещения проведут на дворовых территориях домов №13/7, 15/6, 17/1 по ул. Можайского.

В селе Хатассы линии наружного освещения проведут на ул. Каландаришвили от дома №30 до дома №114, ул. Петрова от дома №2 до дома № 25, ул. Шараборина от дома №2 до перекрестка, а также на остановках республиканской общеобразовательной специальной школы.

В селе Пригородный строительство линии наружного освещения планируется от 6 км Покровского тракта до улицы Центральная СОТ «Фаза» (Покровский тракт, 7 км).

В селе Маган линии наружного освещения построят по улице и переулку Сединой, а также на улице Лесная, в Тулагино-Кильдямском наслеге — по ул. Связистов. В селе Владимировка проведут реконструкцию линии наружного освещения улицы Центральная.

Работы по строительству и реконструкции систем наружного освещения выполняет МУП «Горсвет».