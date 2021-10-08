«Светлая столица» охватывает пригороды Якутска

МУП «Горсвет» сообщает о завершении работ по установке опор наружного освещения в селе Владимировка и микрорайоне Марха. В городском округе продолжаются работы по подключению объектов по программе «Светлая столица».

В данное время работы полностью завершены на ул. Березовая Роща в селе Владимировка, на ул. Подгорная в селе Капитоновка в Тулагино-Кильдямском наслеге и на ул. Брусничной в селе Маган. По ул. Березовая Роща установлены 22 опоры наружного освещения и подключены светодиодные светильники. В микрорайоне Марха на ул. Интернациональная установлены 42 опоры наружного освещения. В ближайшее время будут подключены светильники.

На территории Республиканской больницы №2 проведена реконструкция линий наружного освещения, поставлено 7 опор наружного освещения и включены светильники.

«В настоящее время проводим монтаж светильников на участке от дома 2/2 по ул. Кульбертинова до дома 13Г по ул. Студенческой. Также устанавливаем светильники на ул. Пушкина и ул. 8 марта. В плане проведение работ на Сергеляхском шоссе от 8 км до дома 25 на 10 км», — прокомментировал директор МУП «Горсвет» Максим Машков.

Всего в столице и пригородах в этом году установят 551 опору уличного освещения и 592 светильника. Отметим, что уличное освещение финансируется из средств подпрограммы «Светлая столица», на установку опор и светильников направлено около 78,6 млн рублей. Из них 8,6 млн рублей выделено из городского бюджета, дополнительно 70 млн рублей выделено из республиканского бюджета по указу главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.