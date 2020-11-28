28.11.2020
12:17
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Некролог
Светлая память…
Коллектив Якутской республиканской клинической больницы выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача Наталье Иннокентьевне Марковой и ее семье в связи с утратой горячо любимого мужа, заботливого отца, любимого дедушки — Олега Петровича Маркова.
Уважаемая Наталья Иннокентьевна! Примите искренние соболезнования по поводу постигшего Вас горя. Ваша потеря невосполнима. Скорбим вместе с Вами. Крепитесь!
Светлая память Олегу Петровичу!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутская республиканская клиническая больница
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