Светлая память…

Коллектив Якутской республиканской клинической больницы выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача Наталье Иннокентьевне Марковой и ее семье в связи с утратой горячо любимого мужа, заботливого отца, любимого дедушки — Олега Петровича Маркова. Уважаемая Наталья Иннокентьевна! Примите искренние соболезнования по поводу постигшего Вас горя. Ваша потеря невосполнима. Скорбим вместе с Вами. Крепитесь! Светлая память Олегу Петровичу!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутская республиканская клиническая больница

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