Светлая память Светлане Бородиной…

Руководство и коллектив ПАО «Якутскэнерго» выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким, директору Якутскэнергосбыта, филиала ПАО «ДЭК» Наталье Юрьевне Корягиной, в связи со смертью на 78 году жизни мамы, Светланы Георгиевны БОРОДИНОЙ.

Светлана Георгиевна 30 лет посвятила заботе о здоровье людей, работая фармацевтом. Была образцом ответственности, трудолюбия гостеприимства для своих четверых детей, шести внуков, вырастив и воспитав их в уважении к семейным ценностям.

Добрая память светлому человеку. Скорбим вместе с вами.

ПАО «Якутскэнерго»