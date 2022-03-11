11.03.2022
11:21
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Некролог
Светлая память Светлане Бородиной…
Руководство и коллектив ПАО «Якутскэнерго» выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким, директору Якутскэнергосбыта, филиала ПАО «ДЭК» Наталье Юрьевне Корягиной, в связи со смертью на 78 году жизни мамы, Светланы Георгиевны БОРОДИНОЙ.
Светлана Георгиевна 30 лет посвятила заботе о здоровье людей, работая фармацевтом. Была образцом ответственности, трудолюбия гостеприимства для своих четверых детей, шести внуков, вырастив и воспитав их в уважении к семейным ценностям.
Добрая память светлому человеку. Скорбим вместе с вами.
ПАО «Якутскэнерго»
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