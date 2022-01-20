20.01.2022
20:08
206
Некролог
Светлая память останется в наших сердцах…
Союз журналистов Якутии и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование жене Агафии Афанасьевне, дочери Анастасии по поводу скоропостижной кончины на 65 году жизни любимого мужа, отца, нашего глубокоуважаемого коллеги, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РС (Я), отличника печати, талантливого журналиста, редактора, поэта, писателя, публициста, долгие годы проработавшего в республиканских СМИ, редакциях газеты «Молодежь Якутии», журналов «Илин», «Колокольчик», «Чуораанчык», «Полярная звезда»
ИННОКЕНТЬЕВА
Ивана Ивановича.
Светлая память о дорогом коллеге останется в наших сердцах. Прощай…
Источник: Союз журналистов Якутии и совет ветеранов-журналистов
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.01.2022
3
20.01.2022
16
20.01.2022
77
20.01.2022
92
20.01.2022
128
20.01.2022
136
20.01.2022
204
20.01.2022
570
20.01.2022
436
20.01.2022
326
20.01.2022
318
20.01.2022
2025
20.01.2022
226
20.01.2022
771
20.01.2022
184
20.01.2022
269
20.01.2022
514
20.01.2022
298
20.01.2022
239
20.01.2022
366
20.01.2022
2530
20.01.2022
203
20.01.2022
336
20.01.2022
303
20.01.2022
231
20.01.2022
298
20.01.2022
567
20.01.2022
348
20.01.2022
264
20.01.2022
281
20.01.2022
425
20.01.2022
576
20.01.2022
268
20.01.2022
802
20.01.2022
611
20.01.2022
984
20.01.2022
2862
20.01.2022
2398
19.01.2022
606
19.01.2022
738
19.01.2022
283
19.01.2022
1180
19.01.2022
289
19.01.2022
995
19.01.2022
327
19.01.2022
1325
19.01.2022
400
19.01.2022
1041
19.01.2022
818
19.01.2022
1151
19.01.2022
360
19.01.2022
618
19.01.2022
1071
ТОП НОВОСТИ
16.01.2022
12493
17.01.2022
8392
18.01.2022
7194
15.01.2022
6871
17.01.2022
6472
16.01.2022
5040
17.01.2022
3992