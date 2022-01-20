Светлая память останется в наших сердцах…

Союз журналистов Якутии и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование жене Агафии Афанасьевне, дочери Анастасии по поводу скоропостижной кончины на 65 году жизни любимого мужа, отца, нашего глубокоуважаемого коллеги, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РС (Я), отличника печати, талантливого журналиста, редактора, поэта, писателя, публициста, долгие годы проработавшего в республиканских СМИ, редакциях газеты «Молодежь Якутии», журналов «Илин», «Колокольчик», «Чуораанчык», «Полярная звезда»

ИННОКЕНТЬЕВА

Ивана Ивановича.

Светлая память о дорогом коллеге останется в наших сердцах. Прощай…

Источник: Союз журналистов Якутии и совет ветеранов-журналистов

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