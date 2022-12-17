Светлая память о нашей коллеге — коллектив ЯГБ№2

Прошел год, как нет с нами Николаевой Наталии Ивановны.17 декабря 2021 г. ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни Николаева Наталия Ивановна, заслуженный работник здравоохранения РС(Я), отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Наталия Ивановна проработала в системе здравоохранения более 30 лет и прошла большой путь от участкового врача-терапевта до руководящих должностей в Комитете здравоохранения г. Якутска, Министерстве здравоохранения РС (Я), Министерстве труда и социального развития РС (Я).

Высокий профессионализм, выдающиеся организаторские качества и неиссякаемое трудолюбие снискали Наталии Ивановне всеобщую любовь и уважение коллег. Вся ее трудовая деятельность была направлена на улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости населения. Являясь талантливым организатором, требовательным и чутким руководителем, Наталия Ивановна всегда оставалась открытой новому, внедряла прогрессивные методики лечебного дела, была инициатором и разработчиком ряда важнейших положений и законов по совершенствованию системы здравоохранения РС (Я).

Прекрасная, светлая и доброжелательная Наталия Ивановна, излучающая позитивную энергию и дружелюбие, всегда была внимательна к коллегам, к жизни коллектива, во всем помогала и словом и делом, являлась мудрым наставником для многих молодых специалистов.

Уход Наталии Ивановны стал невосполнимой глубокой утратой не только для родных и близких, но и для всего нашего коллектива. Светлая память нашей глубокоуважаемой Наталии Ивановне, с которой нам посчастливилось работать вместе.

Помним, скорбим.

Коллектив ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2»