Светлана Желобцова награждена премией имени Кирилла и Мефодия

Премия главы РС(Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Кирилла и Мефодия присуждена доценту филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Светлане Желобцовой. Награда вручена ученому за вклад в развитие славянской письменности и культуры, духовности и нравственности, единения многонационального народа Якутии, сообщает пресс-служба университета.

Премия – очень большая награда, отметила Светлана Желобцова. «Это признание филологической состоятельности, профессиональной высоты, которую в университете задал профессор Николай Самсонов. Высокая и благородная традиция единения людей на основе культуры, русского языка и многонациональной литературы продолжается. Радует, что руководство университета всегда поддерживает традицию просветительства», – прокомментировала доцент кафедры русской литературы XX века и теории литературы ФЛФ СВФУ.

В 2013 году на базе кафедры начал работать просветительский проект «Литературный Якутск», руководителем которого является Светлана Желобцова. В рамках проекта проводятся автобусные экскурсии, где учащиеся школ, студенты, гости университета и республики знакомятся с творчеством поэтов ХХ века – Иосифа Бродского, Сергея Михалкова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Валентина Распутина.

«Мы показываем Якутск с литературной стороны, рассказываем, что он оставил свой отпечаток в жизни некоторых известных писателей. Наш маршрут также включает реалии топонимических символов романа «Холод» российского писателя, выпускника ЯГУ Андрея Геласимова. Следует отметить, что мультимедийные проекты студентов и магистрантов, посвященные якутской ссылке русских писателей-демократов XIX века, получают дипломы на международных конференциях», – поделилась ученый.

В разные годы обладателями ежегодной премии становились ученые и исследователи СВФУ, внесшие вклад в работу по повышению уровня образованности населения, воспитания в подрастающем поколении интернационализма и уважения к духовным традициям народа.