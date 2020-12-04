Светлана Дружинина о фильме «Тыгын Дархан»: «Люблю, когда режиссер знает, что хочет сказать»

На Всероссийском фестивале исторических фильмов «Вече» советский и российский режиссер, народная артистка России Светлана Дружинина с большим восторгом отозвалась о якутском фильме «Тыгын Дархан».

Фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит в Великом Новгороде в 14-й раз. Продлится до 7 декабря. Фильмом, открывшим фестиваль стал «Тыгын Дархан».

Высоко картину оценила легенда советского и российского кинематографа, автор легендарных «Гардемарин» Светлана Дружина, которая отметила важность картины для изучения особенностей быта, характеров, истории якутского народа. По ее словам фильм позволяет объединить восток и запад.

«Фильм важен для якутян. Важно знать свой народ, корни. Уникальная работа, чтобы ваши потомки помнили, знали, ценили и любили свои историю. У вас (режиссера фильма Никиты Аржакова, — ред.) мужской масштаб. В фильме такой сумасшедший объем, труд, работа. Дай вам Бог силы работать дальше. Снято все безумно красиво, эстетически выдержано. Актер, исполнивший главную роль, очень красив, красивые женщины, великолепные кони в снегу… Детали, костюмы… Картина выглядит дороже. Я люблю, когда режиссер знает, что он хочет сказать. Нижайший поклон и благодарность», — поделилась впечатлениями Светлана Дружина после просмотра.

При этом режиссер отметила, что необходимо четко продумать, как будет проходить прокат ленты, в силу обилия персонажей и особенностей самого фильма.