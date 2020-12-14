Светлана Чусовская: Волонтеры в Якутии работают целыми семьями

14 декабря состоялся общероссийский он-лайн форум волонтеров. Автоволонтер Светлана Чусовская вошла в число активистов, приглашенных в столицу рассказать о работе региональных волонтерских центров.

Мероприятие прошло с участием Дмитрия Медведева, федеральных министров, глав регионов, представителей законодательной власти.Якутянка представила в Москве Дальневосточный федеральный округ. Светлана Чусовская работает в сфере ЖКХ, а волонтерство – зов души, желание помочь людям в сложное время.

— Я хочу рассказать, как было создано наше автоволонтерское движение. У нас в Якутске есть социальная столовая, в которой питаются пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Когда объявили режим самоизоляции, это стало невозможным, и руководитель социальной столовой обратилась в Партию с просьбой о помощи в развозе горячих обедов. Вначале заявок было немного, но после освещения об этом в СМИ количество заявок значительно выросло, и ребята из колл-центра Партии начали призывать присоединиться в социальных сетях водителей к волонтерскому движению, сами автоволонтеры привлекали родных и знакомых. У нас есть даже волонтеры, которые работают семьями. Сегодня у нас работают десятки автоволонтеров. Конечно же, мы доставляли не только горячие обеды, но и продуктовые наборы, лекарственные препараты, средства реабилитации. Исходя из моего личного волонтерского опыта, я поняла, что пожилым и одиноким людям нужно и необходимо живое общение с друзьями, родными. Ну а сегодня, когда многие находятся на самоизоляции, такое общение и внимание могут дать только волонтеры, и водители-волонтеры – не исключение.

Хочу поблагодарить ребят-волонтеров из Республики Саха (Якутия), движение «Мы вместе», Общероссийский народный фронт, и всех-всех-всех! Большое спасибо!

За период пандемии Светлана Чусовская на собственном автотранспорте доставила более 600 горячих обедов пожилым, инвалидам и многодетным семьям, отработала свыше 200 заявок по доставке лекарств людям, находящимся на самоизоляции и доставила более 350 технических средств реабилитации.

Форум собрал представителей волонтерских центров партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», развернутых по всей стране. Были обсуждены региональные практики оказания волонтерской помощи и перспективы развития добровольческой деятельности, озвучены меры, необходимые для организации полноценной работы волонтеров в регионах.