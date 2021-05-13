Светлана Чусовская: Моя цель – помогать людям

«Моя цель – это желание помогать людям и защищать их интересы», — говорит Светлана Чусовская, автоволонтер волонтерского центра партии.

«И именно поэтому я приняла решение участвовать в электронном предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва.

— Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский назвал праймериз не просто походом в политику ради похода. У активистов есть точное обоснование и ответы на вопросы — зачем, почему и какую роль играет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата.

Я – автоволонтер, и желание помогать людям стало более осознанным из-за охватившей мир пандемии. И как сказал Президент нашей страны Владимир Путин, «именно добровольцы, попадая в политические структуры, могут предлагать и реализовать разные подходы к решению разных проблем». И об опыте автоволонтеров Якутии я рассказала в декабре прошлого года на встрече представителей волонтерских центров с Дмитрием Медведевым.

Участие в предварительном голосовании – это и мой собственный вызов себе. Это возможность полностью реализоваться и раскрыть свой потенциал, быть полезной обществу. К тому же мне интересно все новое (а это – новый опыт). Мне нравится решать сложные задачи и помогать людям.

Меня волнуют не только социальные вопросы, но и вопросы ЖКХ (поскольку моя основная деятельность – именно в жилищно-коммунальной сфере), и развитие здравоохранения, и сохранение социальных гарантий для северян и жителей арктической зоны. К тому же, будучи волонтером, я в курсе, что иногда приходится сталкиваться с бюрократическими моментами.

Справочно

Чусовская Светлана Валерьевна

Якутский одномандатный избирательный округ

Сторонник партии

Дата и место рождения: 21.03.1987 г., г. Иркутск

Образование: ЯГИТИ, 2010 г.

Место работы: ГУП «ЖКХ РС(Я)» филиал «Коммункомплектация»

Должность: начальник товарного участка