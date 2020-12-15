Светлана Чусовская: Ленский мост – символ единства страны

14 декабря состоялся общероссийский он-лайн форум волонтеров. Автоволонтер из Якутска Светлана Чусовская вошла в число активистов, приглашенных в Москву рассказать о работе региональных волонтерских центров.

Светлана поделилась своими впечатлениями от неофициальной встречи с Дмитрием Медведевым, рассказала о том, что значит для нее волонтерство, и о своей заветной мечте.

Она совсем не ожидала, что именно ее выберут представлять добровольцев Дальнего Востока. 3 декабря ей сообщили, что нужно срочно вылетать в Москву – до форума оставалось меньше двух недель, а режим самоизоляции никто не отменял. Узнать, что всего семь волонтеров со всей России примут участие в форуме не в онлайн формате, и лично встретятся с Дмитрием Медведевым – и среди этих семи она! – было очень приятно.

— Светлана, такой шанс выпадает не всем, наверное, ожидание было волнительно?

— Не только волнительно, но и томительно. Нас сразу же отправили в гостиницу, и до 14 декабря мы никуда не выходили. Даже друг с другом мы общались только по видеосвязи, представляете? Позже, на самом форуме, я как раз и рассказывала про личный волонтерский опыт – о том, как сложно сидеть одиноким людям на самоизоляции, взаперти, что живое общение необходимо всем. Так что я сама испытала то, что чувствовали мои подопечные.

— Каждый ли может стать волонтером, или все-таки нужен особый склад характера?

— Наверное, все-таки особый склад характера. Ведь, если подумать: что такое волонтерство? Это ведь способ возрождения доверия между людьми, добровольный шаг состраданию, искреннему желанию помочь людям, которые в этом нуждаются – одиноким, пенсионерам, инвалидам. Особенно остро эта тема встала с начала пандемии, люди уходили на самоизоляцию, и если они были одиноки – ситуация становилась совсем тяжелой. И тут им на помощь пришли волонтеры. Доставка горячих обедов, лекарств, продуктов – это всего лишь небольшая часть того, что делали – да и продолжают делать! – волонтеры.

— Уже сейчас добровольчество объединяет многих…

— Да, я согласна. Еще раз повторю: здесь нужен особый склад характера – желание помогать. Неважно, как и чем. Сейчас в рядах волонтеров можно встретить людей разного возраста, социального статуса и положения, от подростков, многодетных матерей и студентов и до бизнесменов и депутатов. Уверена, что в это движение нужно вовлекать как можно больше тех, кто в дальнейшем станет единомышленниками.

Я и сама стала немного по-другому относиться к себе, у меня в голове будто что-то перевернулось. Повысилось самоуважение, появилось удовлетворение от проделанной работы, понимание того, что мой труд полезен обществу, что я нужна людям и живу не только для себя, но и для других. Это необъяснимое чувство!

— Перед началом форума Дмитрий Медведев пригласил вас, лучших волонтеров, к себе – на обычный разговор, без камер, без официоза, без регламента…

— Нас сначала бил жуткий мандраж, мы страшно волновались. А потом… просто сидели и общались с Дмитрием Анатольевичем. Ребята задавали интересующие их вопросы по своим регионам, а я затронула тему, близкую и мне, и всем якутянам – мост через реку Лена, который является некой сакральной мечтой жителей республики на протяжении многих десятилетий.

— А какое было ваше предложение по мосту? Ведь сейчас работа уже ведется?

— На самом деле, было бы очень здорово, если бы этот проект – мост через реку Лена – стал именно партийным проектом, и лег в основу одного общего глобального проекта, например, «Мосты России» — как символ единства страны. И реакция Дмитрия Медведева – как председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», инициировавшей этот социальный форум – меня порадовала. Он сказал: хорошо, что волонтеры задают такие вопросы, и что он с президентом России Владимиром Путиным в курсе потребности строительства моста в Якутии.

Все, что я говорила в эфире – искренне и от чистого сердца. Переволновалась, конечно, чувствовала ответственность. Спасибо организаторам первого социального онлайн форума за такое масштабное мероприятие, за возможность рассказать про волонтерское движение в разных регионах страны, поделиться опытом друг с другом, может, даже и перенять некоторые практики. Спасибо ребятам-волонтерам, которые остаются на передовой, спасибо неравнодушным жителям нашей республики, спасибо всем кто принимал, принимает и будет принимать участие в помощи в такое непростое время! Самое главное – берегите свое здоровье! Всех с наступающим Новым годом!