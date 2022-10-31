Свет, тепло и воду отключат в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 31 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – ул. Автострада 50 лет Октября, 10/4. 09.00 – 16.00 – ул. Чернышевского, 26 — 48, ул. Крупской, 9, 9/1, 39/1, ул. Чепалова, 1 — 53, 22/2 — 62/1, ул. Ленина, 45, 45А, 45В, ул. Строда, 1 — 76, ул. Ярославского, 36, 38, 48, ул. Громова, 1/1, 3, 3а, ул. Тимирязева, 2 — 14. 09.00 – 17.00 – ул. Покровский тр. 8 — 10км, с. Пригородный (частично), ул. Камышовая, 1 — 11, мкр. Тускул, 21. 09.30 – 11.30 – ул. Лонгинова, 88 — 91, квартал Наука, ул. Мерзлотная, СОТы «Сардаана», «Кустук», «Быйан». 14.00 – 17.00 – ул. Октябрьская, 17а — 26/5, ул. Горького, 92 — 98/1, ул. Кирова, 25, 27/1, ул. Шавкунова, 105. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 12.00 — 74 квартал: ул. Шавкунова, 103/1, ул. Кирова, 26, 32 (уч.корпус), 27/1, 29/1, 30, 31/1, 31/4 А, 31/4 Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская, 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с Парус №89), ул. Лермонтова, 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького, 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина, 19. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 12.00 — 74 квартал: ул. Шавкунова, 103/1, ул. Кирова, 26, 32 (уч.корпус), 27/1, 29/1, 30, 31/1, 31/4 А, 31/4 Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская, 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с Парус №89), ул. Лермонтова, 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького, 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина, 19; ул. К. Цеткин, 1, ул. Дзержинского, 35, 35/1, 35/2. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. О. Кошевого, 42, 41/2, 44/1, 44/3, 44/4, 37, 39/1, 39, ул. Красильникова, 1, 3, 3/2, 9/5. — отключение горячего водоснабжения: 08.00 – 16.00 – ул. Кулаковского, 46/1, ул. Ойунского, 31, 31/2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.30 – 16.30 – ул. Неустроева (частично).

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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