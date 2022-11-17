Свершилось! Премьера спектакля «Ньургун Боотур»

🎭💫 В предвкушении премьеры: в Якутске прошла генеральная репетиция оперы «Ньургун Боотур»

Одну из самых масштабных якутских постановок за последние годы — эпическую оперу «Ньургун Боотур» представят в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге и Москве. В подготовке задействовано около 300 артистов: ведущие солисты Театра оперы и балета Якутии, актёры Театра Олонхо, ансамбль «Виртуозы Якутии», балетная труппа, хор и симфонический оркестр Филармонии республики, сообщает ЯСИА.

16 ноября в столице республики прошёл генеральный прогон оперы с участием всех артистов и музыкантов перед отправкой декораций и костюмов в первый пункт назначения — город Санкт-Петербург.

По словам автора спектакля, режиссёра-постановщика оперы Андрея Борисова, в новой авторской версии принимают участие не только аксакалы культуры Якутии, но и молодые артисты, подающие большие надежды.

«Каждое десятилетие сценической жизни оперы, начиная с 1947 года, рождает новые трактовки спектакля. В год 100-летия Якутской АССР и Года культурного наследия народов России мы подготовили одну из самых масштабных постановок с участием наших именитых артистов. В самом олонхо «Ньургун Боотур» много мировых мифологических мотивов, перекликающихся с другими древними культурами. Поэтому в сценографии спектакля использованы элементы скифского, хуннского, даже шумерского искусства. Это не расширение олонхо, а наоборот, движение в глубины народного мифотворчества, которое к завершению спектакля приводит к торжеству созидательного духа народа», — сказал Андрей Борисов.

Как отметил режиссёр постановки Руслан Тараховский, данный спектакль станет ещё одним значительным этапом в развитии музыкального театра Якутии и важным звеном большой российской культуры.

«В новой версии мировой шедевр Олонхо прозвучит в синтезе симфонического оркестра с традиционными национальными инструментами. Чтобы сделать постановку интересней и понятней для наших зрителей, мы изменили порядок сцен и музыкальных составляющих. Всё, что мы задумывали и планировали, очень органично вошло в сценарий и благополучно воплощается в жизнь. Надеемся, что зрители по достоинству оценят наш общий труд», — поделился Руслан Тараховский.

Напомним, что премьера спектакля «Ньургун Боотур» состоится 2 декабря на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра, а 6 декабря артисты выступят на новой сцене Большого театра в Москве. В Якутске спектакль покажут 29 декабря. Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте «Афиша.ЯСИА».

Постановка спектакля «Ньургун Боотур» реализуется за счёт федерального финансирования в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию ЯАССР. Затраты на создание оперы в постановке полностью профинансированы министерством культуры России.

В подготовке задействовано около 300 артистов: ведущие солисты театра Оперы и Балета Якутии, актёры театра Олонхо, ансамбль «Виртуозы Якутии», балетная труппа, хор и симфонический оркестр Филармонии республики.